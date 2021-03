El local de Falabella no está en venta y dejaron a inmobiliarias sanjuaninas con las ganas

Cuando el pasado 8 de febrero Falabella anunció que se iba de San Juan y otras provincias, dejando solo dos espacios abiertos en Argentina, hubo un sector que olió una oportunidad única. Se trata de los inmobiliarios, que si podían hacerse con la posibilidad de intervenir en la venta del local iban a sacar una jugosa comisión. El precio de referencia que había era de pasillo, porque nunca salió de forma oficial, pero rondaba los 10 millones de dólares. El que lograra la venta podía quedarse con un porcentaje como honorarios.

Pero esa ilusión de un negocio más que rentable no se concretó. Hubo incluso gestiones y averiguaciones desde San Juan para poder participar, pero la única respuesta que recibieron por parte de la empresa chilena fue que todavía no estaba a la venta y a la actualidad, las esperanzas quedaron truncas para los sanjuaninos.

Mauricio Turell, de la Cámara de Inmobiliarios de San Juan, contó que fueron varias las inmobiliarias sanjuaninas que intentaron ser parte del negocio. Incluso él como presidente de la Cámara gestionó comunicaciones con colegas de Chile, para saber si se iba a gestionar con empresas internacionales. Pero la respuesta fue la misma: no están vendiendo.

El signo más claro de que no hay intenciones de venta es que el espacio no ha sido tasado y por lo tanto no tiene precio. Esta fue la segunda desilusión sanjuanina, ya que esperaban una venta a nivel internacional, pero para ponerlo a la venta algún profesional sanjuanino debía tasar el inmueble y por ese trabajo también se cobran honorarios. Había dentro de la cámara especulaciones, porque no cualquier inmobiliario puede encarar esa tarea compleja y unos pocos estaban afilando los lápices. Aunque fue para nada.

“La conclusión a la que hemos llegamos es que Falabella quiere quedarse con el local y tal vez alquilarlo. Uno de los rumores es que quieren traer una tienda o negocio similar al lugar. Otro que podrían estar guardándose hasta que se mejore la situación de la pandemia y volver con alguno de los negocios que tienen”, calculó Turell.

Por ahora, el alquiler también está en stand by. Si bien la tienda recién cerró sus puertas al público el sábado 27, aunque tenía como fecha límite el 31, ya hubo propuestas sanjuaninas para usar el espacio.

Turell contó que un pool de empresas, de las cuales no quiso dar datos de dueños o rubro, presentó un proyecto para poner oficinas en el interior del mega local. La propuesta incluía un café en la planta baja, espacios comunes y luego espacios cerrados de diferentes firmas en la planta baja y la superior.

No hubo una respuesta por parte de la firma chilena y además los que habían desarrollado la idea también pusieron un freno a las negociaciones. La razón, según Turell, es que ante la incertidumbre de una segunda ola de coronavirus y posibles cierres, las inversiones han quedado también a la espera de que se aclare el panorama.