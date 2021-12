El médico amigo de Parisi terminó detenido en la audiencia por otra causa

El médico Jorge Gil se presentó este martes en marco de la causa de violencia de género que tiene contra las cuerdas a un funcionario clave del Poder Judicial, Mario Parisí. El profesional está siendo investigado por tratar de chantajear a la víctima, delito por el que no podía quedar detenido, sin embargo, Gil quedó arrestado por un pedido de captura vigente en otro juzgado por otra causa.

El médico llegó en libertad visiblemente con ganas de defenderse y nervioso. Junto a él traía una copia certificada por escribano de los chats que mantuvo con la denunciante de Parisí, en los que se puede ver, según Gil, que no existió delito de chantaje y encubrimiento.

Para sorpresa de Gil y su abogado defensor Nasser Uzair la fiscal de Cavig, Claudia Salica, manifestó que en su prontuario existía un pedido de captura vigente del Tercer Juzgado Correccional por el delito de desobediencia. Tras finalizar la audiencia la funcionaria pidió que se ponga a disposición a Gil y el juez Matias Parrón aceptó lo solicitado.

La audiencia de este martes estaba prevista que empezara a las 19 en Sala 7 de Tribunales. Comenzó puntual, pero en el medio hubo varios contratiempos, la mayoría protagonizado por el acusado Gil.

Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Los fiscales de Cavig Roberto Ginsberg y Claudia Salica leyeron la acusación que había contra el médico de Salud Pública y pidieron la imputación por encubrimiento, además que sea investigado por el mismo tiempo que se dispuso con los primeros imputados, Mario Parisí y Juan Pablo Ortega, integrante del Ministerio Público Fiscal, también en la mira por encubrimiento.

Posteriormente, el juez Matías Parrón, que presidía la audiencia, le dio la palabra al médico, amigo de Parisí, para que hiciera su primera declaración por el tema si así lo quería. El profesional de la salud se vino preparado con una copia de todos los mensajes que intercambió con la víctima y expareja del funcionario judicial.

Gil confirmó que mantiene una íntima amistad con los otros dos imputados, Parisí y Ortega, pero negó que haya tratado de chantajear a la denunciante con un sobre rojo con pasajes a México y U$ 4.600.

Los fiscales Ginsberg y Salica. Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Lejos de eso, leyó cada uno de los chats que le mandó y recibió de la víctima, sobre la cuestión de la denuncia. Y dijo que solo le aconsejó que “haga lo que le dicta el corazón”. El médico explicó que en todo momento pensó que su amigo y ella iban a volver y concretar un viaje por el mundo que había planificado, pero que cuando vio que tomó la decisión de seguir con la denuncia, la bloqueó en el WhatsApp y no tuvo más contacto con ella.

El descargo del médico fue largo, extenso y se vio interrumpido varias veces por su abogado defensor, que le aconsejaba que únicamente leyera lo que decía los mensajes y no se explayara por afuera de eso. Hasta en un momento el juez Parrón le explicó que no tenía sentido de que hablara sobre pruebas y su teoría del caso, porque la audiencia no era para valorar eso.

El abogado defensor de Gil, Nasser Uzair. Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Terminada la declaración de Gil, Parrón lo imputó, ordenó que no se acerque a la víctima ni mantenga ningún tipo de contacto con ella. Además, dispuso que quede en libertad, salvo que otro juzgado disponga lo contrario.

Y eso finalmente pasó. Como tenía pedido de captura y orden de detención, una vez que la Policía confirmó que estas medidas seguían vigentes, procedió a detenerlo. El médico no se quería retirar esposado de Tribunales y como el uniformado le explicó que esto no podía suceder, se metió a una pieza para que el momento de la colocación de las esposas no sea registrado por las cámaras filmadoras y de foto.

El médico, que trascendió el año pasado en los medios sanjuaninos por ser anticuarentena y estar en contra de las medidas de Salud Pública, se mostró en todo momento muy seguro de sí mismo a pesar de los nervios. Sobre el final posó para las fotos con el dedo pulgar para arriba, aun si saber si terminaba detenido o no.

Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Parisí, su amigo íntimo y acusado de violencia de género, ocupa tres cargos en el Poder Judicial: coordinador de la Unidad Conclusiva de Causas, supervisor del sistema de Flagrancia y coordinador de la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces. Si bien se trata de un funcionario de peso, la causa en su contra podría derivar en una condena que lo lleve a ser exonerado del Estado. El otro implicado es el abogado Juan Pablo Ortega, que trabaja como secretario relator en Fiscalía General de la Corte. Tras su imputación fue trasladado provisoriamente a la Segunda Circunscripción.