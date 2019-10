El Ministerio de Hacienda aprueba financiamiento por US$ 115 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Ministerio de Hacienda aprobó el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 75 millones para ferrocarriles; del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 40 millones para eficiencia en el gasto público; y del Deutsche Bank por 67,45 millones de euros, para salud.



Lo hizo a través de los decretos 732, 733 y 734/2019 publicados hoy en el Boletín Oficial, el primero de los cuales avaló el Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la Argentina y la CAF por US$ 75 millones, destinado a financiar parcialmente el Proyecto de Renovación del Ramal M Tramo Tapiales – Marinos del Crucero General Belgrano, del Ferrocarril Belgrano Sur.



El objetivo de esta iniciativa es mejorar la movilidad y conectividad de los servicios de transporte del Corredor Sudoeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), hacia el área central de la ciudad de Buenos Aires del Ferrocarril Línea Belgrano Sur.



El segundo de los decretos autorizó el Modelo de Acuerdo de Garantía a suscribirse entre la Argentina y Deutsche Bank; y el Modelo de Contrato de Contragarantía a suscribirse entre el Gobierno y su par de la provincia de Córdoba.



Se trata de financiamiento por 67.452.937,79 euros para la construcción del Hospital Nueva Maternidad Dr. Felipe Lucini en la ciudad de Córdoba, y la adquisición de equipamiento médico con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud provincial.



El tercer decreto aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la Argentina y el BID por US$ 40 millones, destinado a financiar el Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público.



El objetivo principal de esta política es mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público, por medio del apoyo al uso de información para la toma de decisiones y el control ciudadano.