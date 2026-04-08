Un pequeño pueblo europeo se convirtió en noticia por una propuesta tan llamativa como poco habitual: paga parte del alquiler a quienes decidan mudarse. Se trata de Radicondoli, una localidad de Italia con unos mil habitantes que busca atraer nuevos vecinos para revitalizar su economía y su vida social.

Ubicado en la región de la Toscana, el lugar combina paisajes de colinas, viñedos y arquitectura medieval, con vistas a castillos y bodegas que forman parte de su identidad. La iniciativa apunta a combatir la despoblación y devolverle movimiento a sus calles históricas.

El incentivo principal consiste en cubrir el 50% del alquiler para quienes se instalen en el pueblo. A eso se suman ayudas económicas para quienes deban trasladarse por trabajo, subsidios para calefacción ecológica y apoyo a emprendedores que quieran abrir negocios en la zona.

Además, el programa contempla beneficios para familias, como asistencia en educación y guardería, con el objetivo de fomentar la radicación a largo plazo y garantizar el crecimiento poblacional.

Para acceder a estas condiciones, los interesados deben comprometerse a vivir al menos cuatro años en el lugar. Incluso, si luego deciden comprar una vivienda, el municipio puede cubrir hasta el 25% del valor, con un tope establecido.

Con una inversión destinada a impulsar el desarrollo local, el proyecto busca algo más que sumar habitantes: pretende reconstruir la vida comunitaria en un entorno donde la tranquilidad, la naturaleza y la historia se combinan en un escenario que parece detenido en el tiempo.