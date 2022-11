La Selección Argentina de Fútbol debutará en el Mundial Qatar 2022 el martes 22 de noviembre a partir de las 7 de la mañana contra Arabia Saudita, en la primera fecha del Grupo C. El partido se disputará en el Lusail Stadium. Mientras más de un argentino desearía no tener que ir a trabajar para poder ver el partido, desde el municipio de Jáchal anunciaron que no atenderán al público durante el horario del partido.

Durante la mañana de este domingo en las redes del municipio anunciaron que el próximo martes la atención al público se brindará desde las 9.30 y hasta las 13.30. Si bien en la información oficial no se consigna que este cambio de horario sea por el Mundial de Qatar, el horario sin actividad da el tiempo justo para ver el partido y luego poder movilizarse hasta las oficinas o diferentes lugares de trabajo.

En el mismo comunicado, las autoridades informaron que esta medida se tomó en el marco del Decreto Municipal N°602 que lleva la firma del Ejecutivo municipal y tiene fecha del 17 de noviembre pasado.

Mientras en Jáchal ya anunciaron que no atenderán durante el horario del debut de Messi y los suyos, ya hay versiones que indican que en otras comunas y dependencias oficiales ya han acordado no atender en ese horario, aunque no lo especificaron en una normativa puntual.

En donde ya aseguraron que si atenderán con normalidad es en el Centro Cívico en donde algunas oficinas hasta emitieron comunicados en los que aseguraban que si trabajarán con normalidad.

Tras este partido, que se disputará a primera hora de la mañana, los próximos encuentros del equipo liderado por Lionel Messi, dentro de la fase de grupo, se jugarán en días y horarios en los que es menos habitual que haya atención en la administración pública.

Es que los partidos de la Albiceleste continuarán el sábado 26 de este mes a las 16 contra el seleccionado mexicano y el miércoles 30, también a las 16, contra Polonia en Stadium 974.

En las escuelas

Qué iba a pasar en las escuelas durante el mundial fue tema de debate en los últimos meses. Finalmente, hace algunas semanas las autoridades educativas anunciaron que le darán libertad de acción a los directivos que podrán decidir si los chicos verán el partido en la escuela o si, al menos este martes, podrían entrar más tarde para permitir que vean el partido en casa.

En Buenos Aires

Mientras en San Juan una sola comuna anunció que no atenderá en horario del partido, en Buenos Aires ya hubo al menos tres jurisdicciones en las que no trabajarán en horario del partido.

De acuerdo a lo que publicó Infobae, tres intendentes bonaerenses decidieron declarar asueto administrativo en ocasión del primer partido de la selección argentina, que se disputará el próximo martes, frente a Arabia Saudita.

Se trata de Pehuajó y Bolívar, gobernadas por peronistas, y de Trenque Lauquen, de gestión radical. Sobre este tema, Pablo Javier Zurro, jefe comunal de Pehuajó, consideró que “ver un partido es un derecho”.