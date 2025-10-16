Marixa Balli vivió una situación particular en el programa MasterChef Celebrity. Los participantes se enfrentaron al desafío de hacer platos picantes, un terreno desconocido para muchos. A pesar de la dificultad, el jurado se dispuso a pasar por las islas para colaborar con los cocineros.

Cuando Germán Martitegui, conocido por ser uno de los chefs más rigurosos del certamen, se acercó a la isla de Balli, se desesperó al ver lo que estaba cocinando.

Publicidad

La bondiola de Balli fue el foco de la primera reprimenda. “Qué estás…sacá esto ya. Está fría la sartén”, fue lo primero que dijo Martitegui apenas se arrimó.

Martitegui le explicó inmediatamente a Marixa que, al no esperar a que la sartén se calentara, estaba “hirviendo” la carne en lugar de sellarla.

Publicidad

Al intentar justificarse, Balli le comentó a Germán que también estaba preparando espinaca. Esto provocó un segundo regaño del chef: “La espinaca así, hervida, es una tristeza porque todo el sabor queda en el agua, ¿vos sabés?”.

Marixa Balli, apodada la Cachaca, intentó convencer al chef, pero no tuvo éxito. “Su cara lo dijo todo”, resumió la participante.

Publicidad

Resignado por la preparación, Martitegui le preguntó a Marixa: “¿Qué tenés planificado para nosotros?”. Ella mencionó que quería hacer la bondiola con espinaca. Ante esto, Germán le volvió a remarcar el error culinario con una frase contundente: “La espinaca hervida es como una clínica”. Finalmente, Martitegui le dio una alternativa a Balli, sugiriendo que utilizara tomates en su lugar.