El Poder Ejecutivo envía al Senado los pliegos de los futuros embajadores argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Poder Ejecutivo Nacional envió hoy a la Cámara de Senadores los pliegos de los futuros embajadores argentinos en el exterior, entre los que figuran los ex gobernadores Daniel Scioli, Sergio Urribarri y Domingo Peppo, además del ex senador Fernando “Pino” Solanas y del ex vicepresidente del gobierno de la Alianza, Carlos “Chacho” Alvarez.



El Senado, durante la próxima sesión, que sería el miércoles 5 de febrero, les dará ingreso formalmente y, a continuación, se constituirá la Comisión de Acuerdos, que estará presidida por la peronista mendocina Anabel Fernández Sagasti, donde los postulantes serán entrevistados por los legisladores.



Una vez que ese trámite se cumpla, los pliegos regresarán al recinto donde serán votados por la Cámara alta.



El Poder Ejecutivo envió hoy los pliegos de Carlos Argüello, como embajador ante los Estados Unidos de América; del ex senador Fernando “Pino” Solanas, quien fue propuesto como embajador ante la UNESCO; y del ex vicepresidente de la Alianza y ex representante en el Mercosur, Carlos “Chacho”Álvarez, destinado a Perú.



También ingresaron los pedidos de acuerdo para designar a los ex gobernadores de Entre Ríos, Sergio Urribarri; de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; y de Chaco, Domingo Peppo; para ocupar las embajadas argentinas en Israel, Brasil y Paraguay, respectivamente.



El presidente Alberto Fernández giró al Senado, además, los pliegos de Rodolfo Gil, destinado a Portugal; Carlos Raimundi, para la OEA; y de Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, para ocupar la representación argentina en Uruguay.