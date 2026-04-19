El posteo de Alpine en la previa de la exhibición de Colapinto en Argentina

La "Colapintomanía" no se detiene y la expectativa por volver a ver a Franco Colapinto en suelo argentino ha cruzado fronteras. En las últimas horas, la escudería Alpine utilizó sus redes sociales para enviar un cálido mensaje al piloto de Pilar, palpitando lo que será una exhibición histórica en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A través de sus perfiles oficiales, el equipo francés anticipó el desembarco del joven talento en la previa del Gran Premio de Miami. “La próxima semana a esta hora, Franco regresa a casa. No podemos esperar a vernos en Buenos Aires”, publicaron desde Alpine, dejando en claro la importancia que la marca le otorga al impacto del argentino en la región.

Debido a la inmensa demanda y la expectativa de recibir a casi medio millón de fanáticos, la organización decidió modificar el trazado original para garantizar la seguridad y una mejor visual. El circuito de exhibición, que originalmente era de 2 kilómetros, sumó 900 metros adicionales de ida y vuelta sobre la emblemática Avenida del Libertador.

Según informó el Gobierno de la Ciudad, el recorrido ahora se extenderá desde el puente de Libertador (a metros de Bullrich) hasta la intersección con Casares/Ugarteche. Además, habrá un tramo especial sobre la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

Aunque el evento contará con sectores preferenciales de pago, la mayor parte del trazado será de acceso libre y gratuito para que los seguidores del piloto puedan disfrutar del sonido y la velocidad de un monoplaza de Fórmula 1 en un marco que promete ser inolvidable para el deporte nacional.