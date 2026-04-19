Seis formas de preparar pastas con carne que rinden para toda la familia
La combinación de pasta con carne es de lo mejor porque evoca el estofado de la nonna o sabores mediterráneos y chinos. El sabor de la proteína convierte a los fideos en un "platazo" contundente que permite cocinar más porciones con poca carne, ya sea de vaca, pollo o cerdo.
Para lograrlo, la pasta se cocina en abundante agua con sal y se retira "al dente" para darle una mini cocción final con la salsa. Es fundamental no tener apuro para lograr fondos de cocción que realcen el sabor casero, sellando bien la carne sin sal primero.
Existen seis opciones para variar el menú según este reporte de la editorial Producciones Publiexpress con sede en Magallanes 1315 de la Capital Federal. La primera utiliza 400 gramos de penne o rigatoni con 300 gramos de paleta o roast beef, cebolla, láminas de ajo, una taza de vino tinto seco, tomate triturado y laurel o tomillo, cocinando a fuego bajo de 30 a 40 minutos.
Una alternativa más suave emplea 400 gramos de fusilli con dos pechugas de pollo, 200 gramos de champiñones, 200 mililitros de crema y cebolla, tapando cinco minutos la cocción y sirviendo con queso rallado o en "lascas". Con un toque asiático, se pueden preparar 400 gramos de tallarines con 300 gramos de cerdo, morrón, soja, miel, vinagre, jengibre y ajo a fuego fuerte.
Para salir del fileto tradicional, otra propuesta incluye 400 gramos de pasta corta como tirabuzones o coditos con 300 gramos de carne vacuna, 200 mililitros de crema, cebolla y una cucharada de mostaza. Una versión liviana se logra asando al horno zucchini, berenjena y morrón con aceite de oliva para acompañar 400 gramos de penne y 300 gramos de carne. Finalmente, para días frescos, un estofado rápido combina 400 gramos de cintas o tallarines con 300 gramos de carne, zanahoria, cebolla, caldo y tomate para que tenga "gustito a tuco" con el agregado de pimentón o hierbas.
Para potenciar el plato, se recomienda usar cortes tiernos si hay poco tiempo o carnes magras como nalga para comer más liviano. Es clave usar el mismo fondo de cocción y desglasar con los líquidos, además de reservar agua de la pasta para emulsionar la salsa. Si se desea más salsa en la versión asiática, se puede añadir media taza de agua con una cucharadita de fécula de maíz antes de integrar los fideos.