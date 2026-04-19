Grave amenaza contra Sol Pérez: "Ojalá le pase a su hijo lo mismo que al mío"

Mónica Farro participó como invitada en el programa Decime Algo Lindo conducido por Tamara Pettinato en El Nueve. Durante un segmento donde debía calificar a diversas figuras, la uruguaya fue tajante al ver la imagen de Sol Pérez y manifestó "Acá sería todo feo, lindo nada". Ante la consulta de la conductora sobre si realmente no encontraba nada positivo, la exvedette profundizó su postura diciendo "No, nada. Me da asco todo eso, así, toda ella. Por cómo es como ser humano, por cómo fue conmigo".

La enemistad tiene raíces en la convivencia laboral que mantuvieron tiempo atrás. Farro recordó su experiencia personal y aseguró que "Puede ser la mejor persona del mundo, pero conmigo fue un ser humano horrible. Casi me hace perder un trabajo, no sé por qué, que gracias a Dios no lo perdí". Ambas compartieron el elenco de la obra teatral Veinte Millones durante la temporada de verano de 2020, un periodo que resultó conflictivo. Sobre aquel tiempo, la invitada detalló que "No sé por qué ella no quería que yo estuviese en esa obra. Nunca había habido nada previo y, de hecho, los ensayos habían estado siempre correctos. No teníamos la mejor relación, pero pasé una temporada muy fea".

El enfrentamiento alcanzó instancias legales luego de un fuerte cruce en el camarín de Carmen Barbieri. Farro remarcó que decidió demandar a la panelista después de que esta le adjudicara una frase despectiva al decir "como mujer me rebajó demasiado". En su relato actual, cuestionó la imagen pública de su excompañera y sostuvo que "No es esa persona que se ve hoy. Tiene un costado que yo conocí, que todos los que estábamos ahí conocimos, y no es este. Y es algo que, realmente, si vos sos mujer, te tenés que haber arrepentido de haber hablado así de mi hijo, de mi familia, de mis padres". Finalmente, la entrevistada hizo alusión a la maternidad actual de la panelista y concluyó con una frase punzante al decir "Ella tiene un hijo ahora y yo siempre dije ojalá alguien le hable de su hijo como ella habló del mío".