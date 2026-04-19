El video de Coti Romero a los gritos y piñas por la que fue expulsada de la TV

Coty Romero abandonó La Cárcel de los Gemelos tras una discusión violenta que involucró a los demás participantes del programa español. Justo el 18 de abril, fecha de su cumpleaños, la jugadora argentina no pudo contener su malestar y terminó fuera del certamen por decisión de la producción. El clima dentro de la competencia se volvió insostenible cuando la joven expresó que "Son todos unos puts alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mierd" debido a su enojo por el comportamiento general en la prisión.

En medio del conflicto, Furia Scaglione intervino para defender a su compañera manifestando que "Son envidiosos porque es su cumpleaños". Ante la respuesta de Bea la Legionaria, quien afirmó que "Está insultando" mientras hacía gestos con la mano, Furia reaccionó con dureza diciendo "La manito, la manito calmate porque yo te rompo la cara a vos, a vos y a vos y te meto un cabezazo". La situación escaló cuando Coty se enfrentó directamente con La Palace. Al acercarse demasiado con las manos en alto, la argentina intentó alejarla y se produjo un contacto físico breve que motivó el corte inmediato de la transmisión.

Este incidente se suma a los problemas de salud que la participante apodada "la cuchillera" enfrentó al poco tiempo de ingresar al ciclo, donde sufrió una descompensación que fue vinculada en redes sociales con un posible ataque de pánico. Cabe recordar que la joven ya había renunciado al Cantando 2024 por motivos relacionados con su salud mental. Tras confirmarse su salida, la protagonista utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y declarar que "Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada".

A través de un comunicado posterior, la ex Gran Hermano agradeció el apoyo recibido y sostuvo que "Gracias infinitas a todos por sus mensajes hermosos, los amo hasta el infinito, fue una experiencia completamente nueva y me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy muy hermosa". Para cerrar su paso por el reality de los gemelos, la correntina concluyó diciendo que "A pesar de todo fue muy bueno y poder levantar nuestra bandera fue lo mejor. Gracias a los gemelos por la increíble oportunidad. Una semanita distinta, desempolvando a la cuchillera y volvemos a la normalidad. Gracias a mi gente argentina y a los que me bancaron de España (a los que no, también, todo sirve)".