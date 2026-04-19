El mensaje de la China Suárez en medio de la crisis con Mauro Icardi

Mauro Icardi vive semanas de mucha incertidumbre a nivel profesional porque a mitad de año se le termina el contrato con el Galatasaray y los rumores hablan de una salida del club en el que es ídolo. Este sábado, el delantero volvió a ser titular y a los dos minutos de juego convirtió un gol.

El partido contra el Gençlerbirligi terminó con un triunfo por dos a uno, un resultado clave para que el equipo siga en la punta del campeonato con cuatro puntos por encima de su inmediato perseguidor cuando restan seis fechas en juego.

Quien celebró desde las tribunas y en redes sociales fue la China Suárez. Atenta a lo que se dice sobre el futbolista, la actriz le dedicó un contundente mensaje a sus detractores. Con una foto de él festejando, escribió que "Los que pretenden apagarte, ni lo intenten". Este descargo lo tenía guardado Suárez, ya que desde hace varios días estaba alejada de su cuenta de Instagram, pero ante la grata noticia valió la pena romper el silencio digital. Icardi también regresó a su cuenta tras una semana de ausencia.

Actualmente, el futbolista es el mayor goleador extranjero de la historia del club y los hinchas lo aman. En la presente temporada, pese a ser suplente en ocasiones, es el goleador del equipo y está cuarto en la tabla de artilleros con catorce conquistas.

Sobre su futuro, existen chances de seguir en Turquía pero con una baja sustancial en su contrato. En el horizonte también aparecen propuestas para volver a Italia, sondeos de España y hasta de Argentina, con River Plate como el equipo que lo tendría en carpeta.