El desgarrador mensaje de Soledad Silveyra a Luis Brandoni por su salud

Soledad Silveyra utilizó sus redes sociales para dedicarle un especial saludo a Luis Brandoni, su compañero de elenco en la obra ¿Quién es quién?, en medio de los problemas de salud que atraviesa el actor. La actriz acompañó varias fotos y videos de momentos compartidos con un mensaje que decía "Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro. Solita". Este gesto llega en un contexto de gran preocupación por la salud del artista tras su traslado al sanatorio Güemes.

La familia del actor se refirió a su estado de salud este viernes 17 de abril a través de un comunicado donde detallaron que "El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural". En el mismo escrito informaron que "Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución" y concluyeron indicando que "Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud".

Aunque inicialmente circularon versiones sobre un posible accidente cerebrovascular, Carlos Rottemberg desmintió rápidamente esos rumores que generaron molestia en el entorno del artista. La situación actual llevó a la producción, al equipo artístico y a la sala Multitabaris a suspender la temporada teatral por respeto al público y hasta nuevo aviso. Mientras tanto, el reconocido actor permanece bajo estricta observación médica para seguir de cerca la evolución del hematoma provocado por la caída en su casa.