Investigadores del Laboratorio de Plasticidad Cerebral de París, perteneciente al Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, confirmaron que el azúcar desempeña un papel fundamental en la fijación de recuerdos.

El equipo dirigido por Thomas Preat y Pierre-Yves Plaçais centró su estudio en la mosca de la fruta para analizar la consolidación de la memoria olfativa durante un aprendizaje aversivo. Durante las pruebas los insectos fueron expuestos a olores acompañados de descargas eléctricas para observar sus reacciones neuronales.

El descubrimiento principal señala que "un reducido grupo de neuronas cerebrales sensoriales de fructosa llamadas Gr43a" actúa "no solo tras una recompensa de azúcar" "sino también en este aprendizaje negativo".

Los científicos observaron que "el aprendizaje aversivo modificaba la actividad neuronal de las moscas" de manera significativa. Habitualmente "estas neuronas solo responden al azúcar en animales hambrientos" pero "tras el aprendizaje espaciado se comportan como si el animal estuviera en ayunas, permitiendo que el consumo de azúcar tras el entrenamiento sirva como señal para consolidar la memoria".

La investigación determinó que este proceso requiere específicamente de glucosa o azúcar ya que la alimentación basada en grasas no produjo el mismo efecto de consolidación. Aunque el circuito se identificó claramente en el cerebro de estos insectos los especialistas advierten que los resultados podrían variar en organismos más complejos. El próximo paso de la ciencia será investigar si este mecanismo biológico se repite de igual manera en los mamíferos.