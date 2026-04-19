La íntima confesión de Julieta Poggio sobre su sexualidad: "Lo confirmo"

Julieta Poggio brindó una entrevista para Resumido en abril de 2026 donde se mostró con la frescura que la caracteriza desde su paso por Gran Hermano. Durante un ping pong de preguntas, la joven habló abiertamente de su orientación sexual y al ser consultada sobre si es bisexual y si alguna vez estuvo con una mujer ella contestó que "Ahora lo puedo confirmar". La charla también recorrió su vínculo con otras figuras del espectáculo y su visión sobre el futuro personal.

Al referirse a Coty Romero, la definió como "Jugadora" y resaltó que "Tiene mucho el timing del, del juego y de la tele y además es muy picante". Sin embargo, al tocar el tema de la maternidad, Julieta fue contundente al expresar que "No me veo siendo madre". La conversación derivó luego en su relación con la China Suárez, con quien no tiene contacto ni intenciones de entablar un diálogo.

Sobre la actriz, Poggio manifestó que "No, nunca hablé. No me interesa para nada. Como dije, quizás siento que a veces tiene un poco de problemas con las mujeres". El origen del conflicto público entre ambas se dio hace un año cuando Julieta preguntó "¿Hace mucho que actúa?" al aire. La respuesta de Suárez no tardó en llegar recordándole sus inicios en la televisión.

La China le retrucó diciendo que "Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-Ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita (Lolo Poggio), y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje". De esta manera, la influencer cerró una entrevista cargada de confesiones sobre su intimidad y sus polémicas mediáticas.