La confesión de un famoso: “Terminé el colegio porque me llevé a tres profesoras a vivir a mi casa”

Durante una charla con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido, el reconocido productor audiovisual Sebastián Ortega brindó detalles sobre su formación académica en el extranjero. Al ser consultado sobre el sistema escolar en aquel país, explicó que allá no hay inglés y español, es todo en inglés, aunque tenés una clase de español dos o tres veces por semana.

Su vivencia inicial estuvo marcada por el conflicto y la falta de dominio del idioma en un entorno que le resultaba hostil. Según relató el protagonista, el primer año me retobé porque no hablaba inglés y me tomaban el pelo porque no hablaba. Un día me estaban insultando en inglés, pesando que no entendía, reaccioné mal pensando que no entendía, me suspendieron un día y cuando me tocó volver al colegio le dije a mis viejos no voy más.

Años después, su situación familiar cambió cuando su padre decidió iniciar una carrera política en Argentina. El productor recordó que porque cuando estoy por cumplir 17 años a mi viejo se le ocurre presentarse como candidato a gobernador dos meses antes de las elecciones, gana y nos dice que había que volver a Argentina. Fue cuando mi viaja había terminado de poner el último mueble, de decorar la casa, y yo dije yo no me voy. Me costó adaptarme y ahora me quedó acá ya tenía mis amigos.

Esta decisión lo llevó a terminar sus estudios de una manera poco convencional mientras residía solo. Ortega confesó que lo terminé con casi 20 años. Lo terminé tarde, pero lo terminé porque me llevé tres profesoras a vivir a mi casa. De verdad. La insólita convivencia se produjo por un desastre natural que afectó directamente a la comunidad educativa de la zona.

El entrevistado profundizó sobre el contexto del año 1992 señalando que yo terminé en el 93 y antes de empezar el año, en el 92 vino un huracán, Andrew, y destruyó más de la mitad de la ciudad y varias maestras se quedaron sin casa, entonces yo las traje porque vivía solo. De esta forma, el integrante del clan Ortega pudo cerrar su ciclo académico antes de su retorno definitivo al país.