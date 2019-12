El precio del petróleo cerró con alzas en el mercado internacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio del petróleo de Texas (WTI) subió hoy 4,2 % y se situó en US$ 58,43 el barril y el Brent, de referencia en Europa, aumentó 3,10% y cotizó a US$ 62,90 al cierre en el mercado de futuros de Londres.



El valor del petróleo de referencia en Estados Unidos avanzó por la rebaja de los inventarios de crudo en ese país, no esperada por los inversores.



En la bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en enero sumaron US$ 2,33 respecto a ayer.