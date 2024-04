Desde hace meses que las diferencias entre Sergio Uñac y Emilio Baistrocchi son inocultables hasta el punto en que el ex intendente es una de las voces disonantes en la interna del Partido Justicialista. Esto que es una discusión partidaria ahora se trasladó a las oficinas del Tribunal de Cuentas. Es que este organismo aún no aprueba la cuenta 2022 del municipio de Capital a pesar de haber pasado todos los filtros y para las del 2023 hubo un cambio histórico de funcionarios. Vale recordar que todas estas decisiones se tomaron por la nueva cúpula del Tribunal que encabeza Pablo García Nieto y Juan Flores, ambos amigos de la juventud de Sergio Uñac.

Esta situación, tras las diferencias públicas planteadas entre ambos dirigentes, hace pensar que hay una mano negra que digita todo. Las fuentes consultadas en el Tribunal de Cuentas apuntan a una orden dada por el exgobernador al presidente del organismo de contralor, Pablo García Nieto, para que demore la aprobación del ejercicio 2022 de Baistrocchi en Capital. Esto teniendo en cuenta que la cuenta ya tiene el visto bueno del auditor y el fiscal. Aunque esto no es todo, ya que para la revisión del año 2023 hubo un cambio histórico y muy llamativo, según expresaron. La fiscal Liliana Zorrilla, quien fue la encargada de dictaminar las resoluciones finales durante los últimos 20 años en Capital, fue removida y en su lugar estará María Inés Coll. Es decir que esto generará que el trámite sea más demoroso debido a que los nuevos funcionarios deben habituarse al trabajo.

Publicidad

Vale recordar que Emilio Baistrocchi fue el único dirigente peronista que en la primera reunión del Consejo de este año se plantó y pidió elecciones de inmediato según correspondía con el calendario, además de denunciar un “acuerdo de cúpula” entre Uñac y Gioja. En ese momento se volvió crítico a la conducción del actual presidente del PJ e incluso antes de que hubiera una nueva reunión en el partido lo crítico duramente por votar a favor de elevarse el salario como senador nacional.

Todo lo contado anteriormente es parte del diálogo diario en los pasillos del Tribunal de Cuentas ya nadie se ruboriza al decir que periódicamente la cúpula del organismo está esperando las órdenes de Uñac para continuar con el trabajo de revisar las cuentas municipales. Es más, esto ya llegó a la calle y son varios los intendentes del peronismo de San Juan que expresan que el actual senador nacional comenzó a introducir prácticas de la vieja política en las que intenta sostener a “la tropa” con el “látigo” o “premios” y el Tribunal de Cuentas es el ejecutor de ese plan.

Investigación por los 14 millones de dólares

Luego de que DIARIO HUARPE diera a conocer los pagos por 14 millones de dólares que realizó la gestión pasada encabezada por Sergio Uñac a dos empresas de marketing de Capital Federal como lo son Grupo Ischigualasto SRL y Contenidos y Entretenimientos SRL, y que curiosamente están asentadas en el mismo domicilio con el mismo teléfono, el Tribunal de Cuentas es el que debería investigar que pasó con esos fondos.

Si bien legalmente es el organismo que le corresponde, lo cierto es que actualmente está presidido por Pablo García Nieto y uno de los vocales es Juan Flores, ambos amigos de juventud de Uñac. Incluso son exfuncionarios de la gestión que encabezó el pocitano. Es más, Flores como secretario general de la Gobernación desde el 2015 hasta el 2023, fue quien firmó las transferencias millonarias en dólares que se realizaron a estas empresas de Capital Federal.

Publicidad

Ante la consulta puntual a Flores de cómo iba a investigarlo, el actual vocal del Tribunal de Cuentas expresó que “de mi parte en ese tema yo me he excusado de la cuenta, pero no puedo hablar, no me corresponde” dijo en una nota que le hizo Canal 13.

Nombramientos polémicos

Pocas semanas antes de terminar con su mandato, Sergio Uñac hizo uso de la potestad que tenía como gobernador y envió su terna para que ocupen la presidencia y las vocalías del Tribunal de Cuentas. De este modo lo propuesto llegó a una composición de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo tenía amplia mayoría y aprobaron que Pablo García Nieto sea presidente, Juan Flores y Elio Frack vocales permanentes. Vale recordar que estos tres cargos son vitalicios como la de los jueces.

Esto ocurrió a pesar de la polémica que se armó debido a que el exgobernador colocaba a dos amigos en el órgano contralor de las cuentas provinciales justamente en su último año de gestión.

Esto llevó a una situación irrisoria, ya que tras ser aprobado por la Cámara, Pablo García Nieto tuvo que renunciar a su cargo de presidente de la Defensoría del Pueblo para asumir en el Tribunal de Cuenta. Además por unos días fue máxima autoridad del organismo revisor y también diputado departamental de Rawson electo, es decir que existió un tiempo en el que tuvo dos cargos ejecutivos y uno legislativo.

Una situación similar se vivió con Juan Flores que tuvo que dejar su lugar como Secretario General de la Gobernación para asumir antes del 10 de diciembre en el Tribunal de Cuentas.