El presidente del Banco Central pronosticó una inflación en baja para octubre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, proyectó hoy una inflación en baja para octubre y aseguró que las reservas brutas son más que suficientes para llevar una política monetaria y cambiaria consistente, más allá del 27 de octubre y del 10 de diciembre. "A medida que baje la inflación bajará la tasa de interés; hay espacio para que las tasas bajen en la medida en que la inflación baje", dijo hoy Guido Sandleris, al anticipar el Informe de Política Monetaria que el Banco Central habitualmente emite en simultáneo con la difusión de los indicadores de la evolución de inflación que elabora mensualmente el Indec. "El horizonte con el que trabajamos (desde el Banco Central) no termina el 27 de octubre ni el 10 de diciembre" dijo Sandleris, quien aseguró que "las reservas brutas, en torno a US$ 48.000 millones, son más que suficientes para llevar una política monetaria y cambiaria consistente". Recordó que en unas semanas se reunirá el Comité de Política Monetaria (Copom) y "definirá el piso de la tasa de interés de referencia para noviembre; habrá espacio para que las tasas de interés se vayan reduciendo". El presidente del Banco Central apoyó su afirmación de que la inflación se ubicará a la baja en octubre al explicar que los "indicadores de inflación de alta frecuencia, que no son los mismos que sigue el Indec, están proyectando para este mes un 3,22%, luego de que ese mismo indicador les marcara un pico anual en septiembre pasado, con 5,87%". Para Sandleris, estos indicadores de inflación de alta frecuencia venían descendiendo desde marzo, cuando marcaron 4,11%; siguiendo en abril con 3,66%; luego, 3,15% en mayo; 2,32 en junio y 2,07% en julio, pero aclaró que "en agosto se produjo una ruptura" de esta tendencia al subir a 3,81%. "En agosto se produjo un quiebre muy claro de la tendencia, porque las expectativas e incertidumbre post PASO, generó un impacto más allá de lo que pudiera hacer el Banco Central", dijo Sandleris. Según Sandleris, "necesitamos consensos políticos básicos sobre lo monetario y lo cambiario", un concepto que reiteró en más de tres oportunidades durante la conferencia de prensa que ofreció hoy en el Banco Central. En ese sentido, puso como ejemplos cercanos de estos consensos políticos básicos sobre política monetaria y cambiaria a algunas de las economías vecinas. "Chile alternó gobiernos de uno y otro signo y no modificó su política monetaria. Lula no modificó tampoco cuando asumió el poder en Brasil. Paraguay en 2006 profundizó los lineamientos de política monetaria y cambiaria que venían desde los gobiernos del Partido Colorado", enumeró Sandleris, para reafirmar que "el análisis deja muy clara la importancia de estos consensos políticos básicos". El jefe de la máxima autoridad monetaria argentina explicó que el camino que tomaron esos países para bajar la inflación se basaron en "no gastar más de lo que se recauda; mantener una tasa de interés positiva y un aumento de la productividad con una mayor integración al mundo". "Ningún esquema económico puede ser exitoso sin los consensos políticos básicos", reafirmó una vez más. Sandleris aclaró que este informe de política monetaria es de carácter trimestral y que sale en esta ocasión, antes que el Indec divulgue la tasa de inflación de septiembre último, en virtud de que él deberá viajar a Estados Unidos a reuniones del G20 y por otras actividades. Sandleris ratificó la política monetaria al reseñar que "para construir una economía sana, tenemos que cuidar a los ahorristas" mediante la aplicación de una "tasa de interés positiva". Aseguró que por esta política monetaria vigente, "los bancos recuperaron rápidamente liquidez", luego de los retiros de depósitos que se registraron inmediatamente después del 11 de agosto, día en que se realizaron las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).