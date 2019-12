El presunto autor del crimen del turista inglés negó ser quien aparece en los videos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presunto autor de los disparos que mataron al empresario inglés Matthew Gibbard e hirieron a su hijastro en Puerto Madero el pasado sábado aseguró que no es quien aparece en las filmaciones que registraron el hecho, mientras que otros tres detenidos se negaron a declarar, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Ángel "Cachete" Lozano Azuaje (21), de nacionalidad venezolana, quien fue indagado esta tarde por la jueza Yamile Bernal, titular del Juzgado Nacional Criminal y Correccional 8, y por la fiscal del caso, Ana Yacobucci.



Lozano Azuaje es para los pesquisas el autor de los disparos que mataron a Gibbard e hirieron a Stefan Zone (28) en la puerta del Hotel Faena del mencionado barrio porteño y fue apresado el lunes cuando se trasladaba en un micro por la provincia de Salta, con intenciones de huir a Bolivia, junto a su hermano, Luis José Lozano León (35), y Carlos Manzo Tortolero (30), también venezolanos.



Voceros judiciales informaron a Télam que durante la indagatoria, “Cachete” dijo que no es la persona que aparece en las filmaciones que registraron el hecho, y posteriormente se negó a responder preguntas.



En tanto, León y Tortolero -quien podría ser el chofer de la moto que usó la banda- se negaron a declarar.



Misma decisión tomó Aly José Ramos Ladera (37) -también venezolano- quien fuera detenido el martes pasado por personal del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional apostado en el paso internacional La Quiaca-Villazón, Jujuy, cuando intentaba cruzar a Bolivia.



A ese hombre se le atribuye ser el dueño del Ford Fiesta rojo que participó de manera activa en el asalto a los ingleses en Puerto Madero.



Fuentes judiciales señalaron a Télam que de estos últimos tres imputados, dos de ellos se negaron a aportar sus datos de filiación y cómo ingresaron de manera ilegal al país.



Por su parte, uno de ellos informó que ingresó a Argentina mediante una balsa desde el Estado Plurinacional de Bolivia.



Los cuatro imputados arribaron hoy a Buenos Aires y fueron escoltados por efectivos de Fuerzas Especiales y personal del Departamento Alcaidía Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad.



Tras ser indagados quedaron alojados en la Unidad 28 del Palacio de Tribunales.



La jueza Bernal investiga a esos detenidos y a otros seis por integrar una asociación ilícita que robaba a turistas que "marcaba" en el hall del aeropuerto Internacional de Ezeiza y luego seguía hasta el lugar donde planeaban alojarse.



Junto a la fiscal Yacobucci, la magistrada analiza el rol de cada uno de los seis imputados venezolanos y cuatro argentinos.



Si bien la causa principal es por el homicidio de Gibbard, la banda es investigada también por otros cinco casos.



Uno de los argentinos detenidos es Santiago Izaguirre (40), quien fue localizado en Exaltación de la Cruz, se dedicaba a alquilar autos y es el dueño de dos de los vehículos usados en los hechos.



Otro es Jorge Alberto Schimdt (42), detenido en Temperley, quien era el dueño de la moto usada en el crimen de Puerto Madero y se entregó a la Justicia con documentación que acredita que vendió el vehículo a uno de los tres venezolanos detenidos en Salta.



También fue detenido Miguel Ángel Mansilla (22), un chofer de Uber que sólo fue apresado porque manejaba uno de los autos involucrados en el hecho cuando la Policía lo encontró en Bernal Oeste.



Finalmente, el cuarto argentino detenido en Fabián Asad (55), hermano del ex delantero de Vélez Sarsfield, Omar "El turco" Asad, quien trabajaba como chofer para una empresa de servicios de transporte que opera en el aeropuerto de Ezeiza y que se investiga si fue cómplice de "motochorros" venezolanos que asaltaron a un británico en La Cañitas.



Respecto a los venezolanos, aparte de los detenidos en Salta y Jujuy, se encuentran imputados Rubén Cañate Lobo (27) y Miguel Ángel Aguirre (29).