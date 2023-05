Este viernes se presentó ante la Justicia el docente de música que fue denunciado por cometer presuntos abusos contra menores de edad que cursaban en el jardín de infantes en el que él trabajaba. Tras esta primera audiencia de formalización, el docente quedó en libertad, aunque fue imputado en la causa judicial en la que se busca determinar qué fue lo que pasó.

El docente investigado fue identificado como Leandro López de 32 años. Este docente se desempeñaba desde hace varios años en el jardín ENI 8 de Rivadavia en donde les daba clases de instrucción musical a pequeños de 3 a 5 años.

López compareció en la Sala 8 del Sistema Acusatorio frente al juez Andrés Abelín Cottonaro. En la audiencia López quedó imputado por el delito de abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la educación en perjuicio de las 3 víctimas en concurso real en calidad de autor.

La Fiscalía no pidió por el encarcelamiento de López y, finalmente, el juez determino que por el plazo de seis meses el educador estará en libertad, aunque cumpliendo ciertas medidas coercitivas.

El magistrado estableció que este hombre no puede acercarse a las presuntas víctimas en un radio de por lo menos 300 metros, además tendrá que presentarse cada 15 días en la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). No debe hacer nada que pueda entorpecer la investigación y no puede salir de San Juan sin que lo autorice la Justicia.

Las denuncias contra este docente comenzaron hace casi 10 días, pero llegaron a los medios el sábado pasado, después de que los padres de la escuela en cuestión viralizaron una serie de acusaciones contra este López.

De acuerdo a lo que informaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, Mariano Juárez y Paula Arredondo, la primera denuncia fue presentada el 26 de abril y fue el caso de una nena de cinco años. Tras la alarma que desató este primer hecho, los papás de la escuela le preguntaron a sus niños si el profe de música les hizo algo malo.

Fue en ese momento que otros dos menores varones dijeron que ellos también habrían sufrido algún tipo de abuso por parte del docente. Los papás de estos nenes se presentaron el 29 de abril para formalizar la denuncia contra este educador.

En la misma audiencia el magistrado resolvió que los menores se presentará en las entrevistas videograbadas durante los días 15, 16 y 17 de mayo. Este prueba es clave dentro del proceso, ya que es el momento en el que los nenes podrán contar qué fue lo que les pasó.