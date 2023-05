El sábado pasado, este diario publicó la noticia de una denuncia de abuso contra una menor, de cinco años, que le habría contado a su mamá que el docente de Música de su jardín de infantes la habría tocado de manera indebida.

DIARIO HUARPE entrevistó a la madre de la presunta víctima. La mujer, de quién no se revela la identidad para preservar la integridad de la menor, contó cómo fue que se dio cuenta de que a su hija "le había pasado algo malo".

La joven madre contó que el martes de la semana pasada su hija le contó que el profe de Música la tocaba. Tras escuchar el relato de su nena, la mujer y su pareja fueron a comunicar lo sucedido a la escuela ENI 8 en la que habrían sucedido los hechos. La mujer contó que ella está embarazada y después de ir a la escuela sufrió una suba de presión. Al día siguiente fue a Anivi a poner la denuncia formal.

La mujer comentó que desde hace tiempo viene notando cambios en su hija y cuando le preguntó a la nena, la menor le dijo que no quiere volver a jardín. Siempre dijo, la nena le dijo que el docente comenzó a darle "besitos" en la cara o el pelo y le "acariciaba la pancita".

Además, agregó que no puede contar más sobre lo que dijo la niña porque esto forma parte de la investigación. En este sentido dijo que aún no fue vista por un psicólogo y ella aún no buscó asesoría legal.

La progenitora agregó que después de que la niña le contara lo que le pasó, la menor ha tenido un retroceso, ya que ahora volvió a dormir con su madre.

"No puedo dejarla ni un minuto. Ni al baño puedo ir porque ella llora", contó la mujer, quien aclaró que no conoce al docente denunciado y agregó que tuvo conocimiento de que "se sumaron otras denuncias" contra el docente que fue separado de su cargo hasta que la Justicia investigue.