El próximo lunes indagarán a la ex presidenta tras el silencio del detenido Lázaro Báez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será indagada el próximo lunes en el juicio que se le sigue junto al detenido Lázaro Báez por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, luego de que el empresario guardó silencio en la audiencia de hoy.



El Tribunal Oral Federal 2 citó formalmente a la actual senadora nacional y vicepresidenta electa por el Frente de Todos para el próximo lunes 2 de diciembre a las 9.30 en los tribunales de Retiro, para tomarle declaración indagatoria.



Cristina será la última de los 13 procesados en esta investigación por supuesta asociación ilícita en cumplir con el trámite y, según adelantaron fuentes de su defensa, aceptaría hablar ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.



Cristina volverá a Comodoro Py 2002 una semana antes de su jura como vicepresidenta de la Nación, para estar presente en el primer juicio oral y público que se le inició por delitos que se le atribuyen.



En esta etapa del juicio, el debate no es televisado y sólo puede presenciarse tras tramitar el ingreso a la sala de audiencias.



En cuanto a Báez, fue trasladado por la mañana desde la cárcel a los tribunales federales de Retiro para presenciar la audiencia y declarar pero manifestó que no lo hará por el momento.



"He tenido la oportunidad de escuchar las imputaciones que se me han hecho, me reservo el derecho de declarar para una oportunidad más adelante", expresó el dueño de Austral Construcciones al sentarse en el banquillo de los acusados y responder a preguntas del juez Giménez Uriburu, quien presidió el debate.



El empresario dio sus datos personales, informó que nació en Corrientes y luego se negó a hablar.



Báez sólo dijo que busca informarse "de la totalidad" de la causa porque es un expediente "voluminoso".



"Con los ingenieros de las compañías estamos tratando de armar cada una de las respuestas a las imputaciones", explicó.



La semana pasada el dueño de Austral Construcciones sí habló en el otro juicio que se le sigue en la actualidad y que está en su etapa final por supuesto lavado de activos donde también están acusados sus cuatro hijos.



En esa oportunidad ante otro Tribunal, el Oral Federal 4, acusó al gobierno actual de buscar perjudicar con las acusaciones en su contra a Cristina Kirchner y al "proyecto de país" que tenía el fallecido Néstor Kirchner.



Apenas concluyó el trámite de Báez, fue el turno de otro de los acusados, el ex funcionario de Vialidad de la provincia de Santa Cruz José Santibañez, quien sí aceptó prestar declaración pero no respondió preguntas.



Santibañez negó haber integrado una asociación ilícita y sostuvo que él fue funcionario del ex gobernador Daniel Peralta, al recordar el enfrentamiento de este último con el kirchnerismo.



"No me nombró ni la doctora Fernández, ni el ingeniero De Vido, fui funcionario de Peralta, me puso Daniel Peralta", dijo.



"En Santa Cruz somos pocos y nos conocemos todos", dijo al Tribunal al recordar que es militante del Partido Justicialista desde 1982.



El ex funcionario sostuvo que "nunca" administró fondos nacionales.



"Se habla de que no cuidé los fondos de la Nación, la verdad nunca administré ningún fondo", dijo a los jueces.



La ex presidenta, los detenidos Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el secretario de Obra Pública José López, entre otros, son juzgados por el presunto direccionamiento a favor del empresario de las adjudicaciones en Santa Cruz durante el kirchnerismo.



Todos están acusados por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.