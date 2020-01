El proyecto de Consenso Fiscal ya tiene dictamen de Diputados

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen del proyecto de ley que avala el Consenso Fiscal 2019 firmado entre el Estado nacional y las provincias, que será puesto a consideración en la sesión de mañana.



La iniciativa contó con el aval del Frente de Todos y de los interbloques referenciados en gobiernos provinciales, en tanto que los diputados de la izquierda y del Juntos por el Cambio no firmaron no firmaron el dictamen ni elaboraron propios.



Igualmente, la mayoría de los diputados de la UCR y del PRO anticiparon que mañana acompañarán la sanción del proyecto, mientras que sus socios de la Coalición Cívica anunciaron que lo rechazarán.



Los dos socios mayoritarios de Juntos por el Cambio actuarán en sintonía con lo que hicieron hace un mes en el Senado, donde aportaron una veintena de votos para que el proyecto fuera aprobado con 63 votos a favor, sobre los 72 que integran el cuerpo.



Es que el radicalismo y el PRO están a cargo de cuatro ejecutivos provinciales y, desde esa responsabilidad de gobierno, decidieron avalar el nuevo Consenso Fiscal, al contrario de la Coalición Cívica, que no cuenta con gobernadores y no respaldará la iniciativa.



A partir de este nivel de consenso, la reunión de hoy fue breve y el dictamen se consiguió en poco más de media hora: sólo hablaron Pablo González, por el Frente de Todos; Ricardo Buryaile, por Juntos por el Cambio; y Romina del Pla, de la izquierda.



González repasó los reclamos judiciales de las provincias que derivaron del Consenso Fiscal 2016 y dijo que “el proyecto que se vota hoy es para buscar soluciones hasta que se llegue a una solución de fondo, que incluya la coparticipación”.



Para Buryaile, en cambio, “se trata de aumentar la presión impositiva para retrotraer la situación; y para que las provincias puedan 'desobligarse' de cumplir objetivos”.



Del Pla, en tanto, dijo que “el proyecto en tratamiento es una nueva vía para facilitar a los gobernadores para seguir subiendo Ingresos Brutos, que en definitiva trasladarán a precios y pagarán trabajadores y jubilados, por ejemplo”.



El proyecto sobre Consenso Fiscal busca habilitar la agenda que se rubricó el 17 de diciembre de 2019 y fue enviada a la Cámara alta en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo nacional.



El Consenso Fiscal le puso un freno a la baja de Ingresos Brutos y otros impuestos que algunos consideran "distorsivos", hasta el 31 de diciembre de 2020.



Con esta medida, el Estado prevé un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Entre otros, los impuestos que se modifican son a los Sellos, los tributos sobre la nómina salarial, otros tributos específicos y límites a Ganancias, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Bienes Personales.



El proyecto que hoy consiguió dictamen será puesto en consideración en la sesión especial prevista para mañana al mediodía, en la que también se debatirá la cuestión de la deuda externa