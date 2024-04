¿El que sigue? Jiri Prochazka pide la revancha por el título con Alex Pereira

Jiri Prochazka quiere pelear contra Alex Pereira a continuación. El sábado pasado, compitieron ambos en el UFC 300, donde el primero de los dos derrotó a Aleksandar Rakic ​​en el segundo asalto después de superar algunas dificultades en el primer asalto. Fue su primera victoria desde que perdió ante "Poatán" en su pelea por el título vacante en UFC 295. Ahora, asegura que está listo para la revancha

"Me siento genial. Me siento realmente genial de que la misión haya sido un éxito. Especialmente esta pelea fue, para mí, no quiero decir personal, pero fue para mí algo realmente importante, porque toda esa preparación después de la pelea en Nueva York, fue para mí una gran pelea. Quizás por eso me lo tomé en serio y me concentré tanto en apuntar a la cabeza o a lugares importantes del cuerpo de Aleksandar", partió diciendo Prochazka en The MMA Hour.

Luego, Jiri mencionó: "Quizás por eso recibí muchos golpes. Me olvidé de jugar más y estar más relajado. No necesito presionarme, pero especialmente en este caso, tal vez la conversación de Aleksandar ayudó a estar más concentrado. Pero lo más importante para mí fue ganar esta pelea y demostrar que ese es mi lugar, ese es mi espacio en la jaula. No importa lo que quieras hacer, tus golpes...".

Jiri Prochazka busca redimirse

"No quiero decir que no sean nada para mí, pero sé cómo recibir golpes y sé cómo atravesar, totalmente a través del oponente. Nunca te arrepientas. Lo tomé porque el evento principal se canceló, Jon Jones contra Stipe Miocic. Sentí: 'Este es mi momento, sin importar lo que haya pasado, ahora mismo'. Sólo estoy con un brazo, tengo infección por estafilococos', había muchos más problemas, antibióticos y muchas cosas alrededor, así que me dije, 'repasemos eso'", expuso también.

Para cerrar, Jiri Prochazka mencionó: "Me gustaría luchar por el título. Especialmente después de la decisión en Nueva York. El hecho de que gané la pelea el sábado es lo único que siento ahora. Siento que tal vez mi actuación del sábado: recibir golpes, aceptar los golpes y esto no funcionará con Pereira, pero la gente tiene que entender que sé cómo hacer una pelea específica con un peleador. Tan pronto como sea posible. Si eso es por un título con Alex, estoy abierto a conseguirlo en Brasil. En dos semanas. Si habrá otra fecha, ya veremos".