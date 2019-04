El rapero que le puso ritmo a su historia de vida

“Al hip hop le he dado todo y me ha devuelto la alegría”, con esa frase, el rapero Franco Cáceres entona su nuevo material que se titula Mafia Italiana. Contó su historia de vida y todo lo que tuvo que ir superando para consagrarse en el género que hoy lo motiva a seguir.

Este es un rap hardcore, a corazón abierto. El video dura 3 minutos y medio, hay cuatro escenarios que tienen mucho color, ritmo, se ve una pared con una serie de dibujos, y una imagen más clara que lo tiene en primer plano a Franco dentro de una barbería, todo entre los efectos tecnológicos que le dan un aspecto destacado y atrapante.

“Soy el mismo de siempre, no cambié nada”, asegura en otro párrafo de la canción. Pasó según él, por varias escuelas, formó grupos y de algunos se alejó. Su barrio tiene un destaque principal, elogia a sus amigos. “Mi apodo era el cheto, siempre me he vestido bien”, sostiene.

En esta foto se lo ve a Franco con su productor, quien también fue creador de los primeros videos del cantante Paulo Londra.

“La calle me dio guerra y yo le di guerra al papel”, Franco cuenta una historia difícil, donde muchas veces la calle fue su refugio espiritual. En otros de los pasajes de la canción, dice que buscó calmar el hambre y recargar las energías, claramente lo que destaca que él no se quedó con las cosas malas que le tocó vivir, sino al gustarle tanto leer y escribir, transformó todo el padecimiento de los cambios adolescentes en arte y pudo emprender su carrera como cantante.

Video

El joven rapero tiene 25 años, en su corta vida conoció el amor y lo materializó en dos hijas Francesca y Pía. Actualmente vive en Trinidad. Sus canciones causan sensación en las diferentes plataformas musicales como YouTube y Spotify.

Hace poco presentó su otro material, que cautivó y movilizó el ambiente rapero ya que la versión tuvo como complemento el ritmo de salsa. Ahora está trabajando para remixar otro tema con un toque de tango.