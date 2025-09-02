Huarpe Deportivo
El representante de Franco Colapinto y un durísimo mensaje
Por Mauro Cannizzo
Hace 2 horas
El Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 fue un claro reflejo de la resiliencia de Franco Colapinto, pero también de las tensiones latentes en el seno del equipo Alpine. A pesar de partir desde una retrasada decimosexta posición, el joven piloto argentino, de 22 años, protagonizó una formidable remontada en el circuito de Zandvoort, culminando la carrera en el undécimo lugar. Este es, hasta ahora, el mejor resultado de su carrera con la escudería francesa, dejándolo a las puertas de sumar su primer punto, y sirve como respuesta en la pista a las críticas que le había lanzado días atrás Flavio Briatore.
La estrategia de carrera de Franco Colapinto fue audaz y efectiva desde el inicio. Al optar por neumáticos blandos en la largada, superó de inmediato a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y al piloto de Sauber, Gabriel Bortoleto. La batalla interna no tardó en encenderse. Tras una maniobra que lo puso por delante de Gasly, el equipo le ordenó devolver la posición, algo que Colapinto acató. Sin embargo, los conflictos no terminaron allí, ya que en el reinicio de la carrera, una vez más, el argentino logró adelantar a su compañero, quien se mostró reacio a ceder el lugar a pesar de un ritmo de carrera más lento.
Al finalizar la carrera, Colapinto expresó su descontento públicamente con la gestión de Alpine: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”. En total, el argentino escaló cuatro posiciones en la pista, sumando una más gracias a una penalización a Antonelli, dejando atrás su récord personal de un decimotercer puesto. Si el equipo hubiese manejado mejor la segunda detención y la orden a Gasly, los pronósticos indican que el argentino habría tenido chances reales de entrar en el top 10.
Franco Colapinto y una carrera que marca un antes y después
El brillante desempeño de Colapinto no pasó desapercibido, especialmente para su representante, Jamie Campbell-Walter, quien publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales: “¿Qué carrera! ¡Bien hecho, hombre! Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después de la carrera merece un gran aplauso. Nunca es fácil con tanta adrenalina, tener un micrófono adelante y que hayas respondido a la perfección. Cada vez estamos más cerca, te merecías un punto hoy”, escribió. “Mantén la cabeza en alto porque, sin importar lo que digan los demás, estás entregando todo. Nueve carreras después, estamos igualando a Pierre (Gasly) y pisándole los talones, al mismo tiempo que trabajamos muy bien juntos para impulsar el equipo hacia adelante", concluyó, en un claro respaldo a su piloto.
El resultado de Franco Colapinto parece haber cambiado el discurso en la cúpula de Alpine, incluso el del propio Flavio Briatore, quien había sido crítico en la previa de la carrera. En un giro de 180 grados, el asesor ejecutivo elogió al argentino: “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha. Ambos pilotos presionaron al máximo, lo dieron todo y demostraron su espíritu de equipo cuando les pedimos que intercambiaran posiciones en la primera curva para alcanzar a sus rivales. Seguiremos intentando en cada carrera maximizar nuestro resultado final con el paquete que tenemos”. La próxima cita del Gran Circo será en el histórico circuito de Monza, Italia, del 5 al 7 de septiembre.
