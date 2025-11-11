Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este martes 11 de noviembre comenzará con una temperatura mínima de 16°C y cielo parcialmente nublado. Durante la mañana se espera que el sol gane protagonismo, con una leve brisa del sector norte y velocidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, el termómetro trepará hasta alcanzar una máxima de 33°C, con viento del sureste que podría intensificarse con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la noche, el ambiente continuará cálido, con una temperatura que rondará los 25°C y viento leve del sector este.

De acuerdo al pronóstico extendido, el miércoles se presentará con una leve baja en la temperatura máxima, que rondará los 28°C, mientras que hacia el jueves volverán a sentirse los valores más altos, con máximas que podrían superar los 32°C.