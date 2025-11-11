Provinciales > Servicio Meteorológico
Tiempo en San Juan para este martes 11 de noviembre
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este martes 11 de noviembre comenzará con una temperatura mínima de 16°C y cielo parcialmente nublado. Durante la mañana se espera que el sol gane protagonismo, con una leve brisa del sector norte y velocidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h.
Hacia la tarde, el termómetro trepará hasta alcanzar una máxima de 33°C, con viento del sureste que podría intensificarse con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin probabilidades de precipitaciones.
Durante la noche, el ambiente continuará cálido, con una temperatura que rondará los 25°C y viento leve del sector este.
De acuerdo al pronóstico extendido, el miércoles se presentará con una leve baja en la temperatura máxima, que rondará los 28°C, mientras que hacia el jueves volverán a sentirse los valores más altos, con máximas que podrían superar los 32°C.