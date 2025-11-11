Una nueva modalidad de estafa telefónica dejó como víctima a una abuela de Capital, que perdió más de 10 millones de pesos luego de ser engañada por delincuentes que se hicieron pasar por operadores de un supuesto plan de entrega de computadoras para jubilados.

La víctima fue identificada como Cristina Herrero, una mujer de 76 años que vive en calle 9 de Julio Este, en la Ciudad de San Juan. Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría 3ª de Trinidad, el hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando la mujer recibió una llamada de un número desconocido.

Del otro lado de la línea, un hombre le aseguró que, por su condición de jubilada, había sido seleccionada para recibir una computadora. Con un discurso convincente, el estafador logró ganarse su confianza y la persuadió para que siguiera una serie de instrucciones bajo el argumento de completar un formulario.

El delincuente le pidió que descargara una aplicación llamada “Supremo Mobile”, una herramienta que permite el control remoto de dispositivos. Sin saberlo, Herrero le dio acceso total a su celular, lo que permitió a los estafadores ingresar a sus cuentas bancarias.

De acuerdo a las fuentes policiales, una vez dentro del sistema, los delincuentes tramitaron un préstamo por 10 millones de pesos a nombre de la víctima y retiraron el monto completo en cuestión de minutos. Además, se llevaron los $470 que la mujer tenía disponibles en su cuenta según informó el medio Tiempo de San Juan.

Horas más tarde, al revisar su aplicación bancaria, la jubilada notó movimientos que no había realizado y descubrió la maniobra fraudulenta. Desesperada, llamó a su hija y juntas acudieron a la comisaría para radicar la denuncia.