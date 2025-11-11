En el mes de diciembre, San Juan será sede del evento ajedrecístico más destacado del año: el Campeonato Sanjuanino de Ajedrez 2025 “Copa Escrivá y Chümber Consultora Internacional”, que se llevará a cabo del 5 al 8 de diciembre en la Biblioteca Franklin, ubicada en Laprida 63 Este, en Capital. La organización estima una participación de alrededor de 80 competidores, incluidos los mejores jugadores de la provincia y una nutrida presencia de jóvenes talentos.

Pablo González, presidente del Club de Ajedrez Franklin, explicó a DIARIO HUARPE que el objetivo central del certamen es consolidar el crecimiento del deporte en la provincia. “Nos encargamos de organizar torneos, dar clases y difundir todo lo que es la actividad del ajedrez en San Juan”, destacó, y agregó que este año se sumó un segundo club federado: “Ahora también se federó el Club Patriotas Ajedrez de Rawson, que se suma junto con nosotros”.

El torneo, de carácter abierto, permite inscribirse a cualquier persona que conozca las reglas, aunque tradicionalmente participan jugadores con experiencia competitiva. “Generalmente, va la gente que ya tiene experiencia, pero está creciendo mucho la actividad en la provincia”, afirmó González. Según detalló, solo la liga juvenil que se desarrolló este año convocó “alrededor de 100 chicos en cada fecha” y los intercolegiales también tuvieron gran participación.

La inscripción tiene un costo aproximado de $10.000, y para el resto del público que quiera acompañar o mirar las partidas es gratis. Para inscribirse los jugadores deben hacerlo a través del siguiente link o por código QR.

Esta edición 2025 contará con premios en efectivo gracias al auspicio de Escrivá y Chümber Consultora Internacional. El monto total será de $600.000, distribuidos entre los cinco mejores clasificados y categorías especiales. “Es el torneo más importante del año, y hemos conseguido un auspiciante para que haya premios monetarios”, celebró González.

El campeonato coronará al campeón provincial, título que actualmente ostenta Román Herrmann. En años anteriores, se destacaron Gabriel Pereyra (2023), Lucio Cueli (2021/2022) y Juan Antonio de Cara (2019/2020), entre otros referentes del ajedrez local.

González resaltó además el alto nivel de los jóvenes que llegan al torneo: “Hay muchos chicos de 17, 18, 16, incluso 20 años, que están compitiendo a muy buen nivel. Puede haber sorpresas”, anticipó. El año pasado participaron entre 60 y 70 jugadores, y este año esperan superar esa cifra.

Con inscripción abierta y un clima competitivo en pleno crecimiento, el Campeonato Sanjuanino 2025 se perfila como una de las actividades deportivas más convocantes del cierre de año en la provincia.