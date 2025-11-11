Una violenta pelea en el barrio El Jilguero, en Rivadavia, terminó con un hombre herido con arma blanca y la detención de una pareja por haberlo agredido.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 13.30 horas de este lunes, frente a la plaza del barrio El Jilguero, en jurisdicción de Comisaría 34°. Tras la alerta por lo ocurrido, personal a cargo el comisario Mauricio Infante se dirigió al lugar y constataron que un hombre había sido herido de arma blanca tras protagonizar una pelea con otro y su pareja.

La intervención policial se dio a raíz de una pelea entre Kevin Costa, de 24 años, y Santiago Calderón, de 25 años, vecino de la víctima, quien lo acusaba de haberle robado el teléfono celular a su hija, tras esa situación, este lunes se encontraron en la calle y se trenzaron a golpes de puño.

Luego de la pelea, Calderón se retiró hasta su casa a buscar unos elementos para continuar con el enfrentamiento (entre ellos unos palos) y junto a su pareja lo habrían encarado. La gresca escaló en violencia y cuando los dos hombres estaban peleando, la mujer identificada como Yanet Catalini, de 22 años, le habría asestado un puntazo en la espalda a Costa, a la altura del homóplato izquierdo y luego la pareja huyó del lugar, según habría denunciado luego el herido.

La víctima fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Doctor Marcial Quiroga donde recibió atención médica y curaciones, también le iban a hacer unos puntos de sutura, pero el herido decidió retirarse del nosocomio.

La Policía trabajó en el lugar del hecho y secuestró dos cuchillos, de los cuales uno habría sido utilizado para atacar a Costa.

Trascendió que los dos implicados en la pelea, son vecinos y los separa la plaza del barrio El Jilguero, ambos cuentan con antecedentes penales y habrían estado cumpliendo condena en el Servicio Penitenciario Provincial, de donde habrían salido hace unos dos meses. Respecto de la mujer las autoridades policiales aún no tenían su planilla prontuarial.

Ambos acusados de herir al denunciante fueron detenidos y quedaron bajo una causa penal por el delito de lesiones a cargo de la UFI Flagrancia en el legajo N.º 55.