Lejos de las desopilantes teorías o anécdotas que cuenta en sus redes sociales, el músico y humorista Ale Segovia publicó en Facebook la emotiva sorpresa que recibió de parte de su hija por su cumpleaños. La estrella del rock nacional Fito Páez grabó un video y le mandó un saludo.

"No soy de presumir. Pero resulta que mi hija @ampisegovia me quiso hacer un regalo de cumple especial. Y vaya si lo logró", comenzó en su texto Segovia. Y añadió: "Me consiguió un saludo de un tipo que le puso melodías a nuestras vidas y que cambió la mía, y seguramente la de varias de tantas generaciones".

"Y por tal motivo es como de mi familia, aunque él no me conozca. Gracias Ampi de mi corazón. Gracias Martín Páez Roth (hijo de Fito) y sobre todo gracias Fito Páez. Me hicieron muy feliz", cerró el músico y humorista de San Juan.

Salpicón

Ale Segovia presentará su último show del unipersonal Salpicón el sábado 23 de marzo de 2024. La cita es a las 20 horas en Finca La Cabaña, en calle Manuel Zavalla 1027 norte, Rivadavia. La compra de la entrada se puede realizar en entradaweb.com.ar.