El sanjuanino Chiqui Tapia dijo que es una “locura” llevar el fútbol al interior del país

El sanjuanino Claudio Chiqui Tapia habló sobre la posibilidad del retorno del futbol. Por la pandemia de coronavirus, algunas especulaciones apuntaban a que el interior del país se trasforme en el escenario para estos encuentros teniendo en cuenta que Buenos Aires es el lugar con mayores contagios. Pero, el reelegido presidente de la AFA dijo que eso es una “locura”.

“Soy un amante del interior, pero esto que dicen de ir a jugar a las provincias no corre. Es una locura la idea. Además, no sería una decisión de la AFA porque no depende de nosotros determinar cuándo vamos a jugar”, expresó en Radio La Red.

Tapia aseguró que esperarán el visto bueno por parte de las autoridades correspondientes para retomar los entrenamientos: “Recién ahí nos sentaremos a charlar con el resto de los dirigentes para determinar qué hacer”.

Por su parte, la FIFA tenía previsto disputar la primera doble jornada de eliminatorias entre setiembre y octubre, pero la irrupción del coronavirus trastocó los planes.

“Estoy convencido de que se tomará la decisión de que no habrá eliminatorias. Me parece que es normal que no haya fútbol en el continente. Las realidades son distintas en los países de Sudamérica”, concluyó.