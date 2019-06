El sanjuanino Mario Pereyra recibió en su casa al presidente Macri

El conductor de Cadena 3 aseguró que en el exclusivo encuentro dialogaron sobres temas de actualidad, como el armado de la fórmula de Cambiemos para octubre. Mario Pereyra contó algunos detalles del almuerzo que mantuvo en su casa con el presidente Mauricio Macri.

"Nos contó de aquella semana negra (posiblemente en la que el dólar se disparó en el mes de marzo) y nos dijo: 'Menos mal que ya hemos salido de eso, porque la pasamos muy mal'", relató.

Sobre la fórmula presidencial, de cara a las elecciones de octubre próximo, Pereyra dijo: "Macri no sabe -quién será su compañero de fórmula-. Le ha dicho a algunos radicales, pero éstos tienen dudas. -Macri- No lo tiene definido. Yo no sé de esas cosas".

El sanjuanino, se quedó admirado por las repercusiones que tuvo en los medios el almuerzo y aseguró que el Presidente no bebe alcohol: "Saqué dos Catena Zapata espectaculares y tomó Coca Cola con mucho hielo".

Fuente: Cadena 3