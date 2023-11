El Senado, a cargo del presidente de la comisión de Industria y Comercio, el sanjuanino Roberto Basualdo, entregó un diploma de honor a empresas y referentes del comercio argentino, en el marco de la celebración del Día del Comercio. Las temáticas destacadas fueron responsabilidad social empresaria, historias inspiradoras, innovación, comercio exterior, industria y comercio directo, comercio electrónico, emprendedores y emprendedoras; hombres y mujeres de diferentes regiones de nuestro país. También se destacó la importancia del sector en la actividad económica Argentina como generador de puestos de trabajo. De la jornada participaron también la senadora Guadalupe Tagliaferri, la secretaria de la comisión de Industria y Comercio, Laura Aira; familiares de los homenajeados y equipos de trabajo.

“Es un orgullo poder distinguir hoy a figuras destacadas del comercio. Yo soy un amante del comercio, de todo el sector, son generadores de empleo genuino, que se esfuerzan por tomar un empleado más, por seguir creciendo. Yo siempre digo que nací en un changuito de supermercado porque mi padre tuvo un comercio en el que me crié y luego yo continué con el negocio. Los admiro porque sé lo que es estar atrás de un comercio, lo bueno y lo malo. Las satisfacciones y las amarguras”, sostuvo el senador Basualdo. Y agregó: “Esta distinción es para incentivarlos y ponerlos de ejemplo para que muchos copien lo que han hecho ustedes”.

“En la última distinción que tuvimos un emprendedor nos decía, “no quiero que me den una mano, quiero que me saquen la mano de encima para poder crecer” y esto es lo que tratamos de hacer, escucharlos, ayudarlos, sacar leyes para su beneficio y no que los perjudiquen”, destacó Basualdo.