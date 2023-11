En la jornada del martes 7 de noviembre se registró una de las temperaturas más altas desde el comienzo de la primavera en el que el termómetro registró una máxima de 39º. Esta situación generó el enojo de la madre de una alumna de una escuela de Capital, en el que, en horario de la siesta, tomó la decisión de retirar a su hija del lugar por no contar con un aula con aire acondicionado. Con su teléfono celular la mujer registró el momento en que los niños se encontraban al aire libre a la espera de que se desocupe un aula equipada para comenzar con el dictado de clases y luego denunció el hecho.

Marilyn Fortuna hizo llegar a DIARIO HUARPE el video en el que muestra la situación que vivió durante la siesta del martes 7 cuando llegó hasta la escuela Teniente Pedro Nolasco Fonseca, en Capital, para retirar a su hija de la institución tras enterarse de que los alumnos estaban en el patio de la institución a la espera de un aula ambientado para aliviar el calor.

“Los ventiladores no funcionan, las maestras no los dejan servirse agua, mi hija llegó descompuesta. Esto lo estoy filmando porque lo voy a llevar al ministerio, voy a hacer una denuncia. Esto es una vergüenza, esto no puede ser”, se escucha decir a Fortuna mientras era recibida por la directora de la escuela de educación privada.

En las imágenes se ve cómo un grupo de alumnos se encuentra en un sector del patio del establecimiento educativo y se escucha decir a la mujer enojada mientras discute con la directora, “fíjate cómo están los niños, es inhumano, estamos a noviembre ya”, en referencia a la respuesta de la encargada de la institución que aseguraba que era culpa de un desperfecto.

En el relato la madre destaca que toda la escena sucedió durante la siesta a las 16 horas del martes 7 de noviembre, cuando el termómetro según el Servicio Meteorológico Nacional marcaba una temperatura de 38º.