Con una votación de 43 afirmativos y 26 negativos, el Senado sancionó la Ley de Inocencia Fiscal, una normativa que actualiza los montos del Régimen Penal Tributario que habían quedado desfasados por la inflación. El objetivo central es disminuir la persecución sobre los pequeños contribuyentes y definir con claridad los nuevos límites económicos para que una maniobra se considere delito penal.

La reforma establece que la evasión simple, castigada con dos a seis años de prisión, eleva su umbral mínimo de $1,5 millones a $100 millones. En el caso de la evasión agravada, con penas de tres años y medio a nueve años de cárcel, el piso asciende de $15 millones a $1.000 millones.

Asimismo, si se utilizan estructuras para ocultar al contribuyente (como personas interpuestas, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes), el monto evadido deberá superar los $200 millones. Por otro lado, el uso de facturas o documentos falsos solo será punible penalmente si el perjuicio es mayor a $100 millones.

La ley también introduce un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas con topes de ingresos y patrimonio elevados, redefiniendo la relación con la ex AFIP. En este marco, se determinó que ARCA solo fiscalizará la última Declaración Jurada.

Un punto de gran debate fueron las multas automáticas del artículo 38, que aumentaron más del 110.000%: para personas físicas pasaron de $200 a $220.000, y para personas jurídicas de $400 a $440.000. Ante estos valores, el Ejecutivo se comprometió a revisarlos en la reglamentación para no afectar a las pymes.