Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña en Iglesia

Una noticia conmociona al departamento Iglesia y al ámbito minero sanjuanino. Un operario de la empresa UTE Semisa Terusi falleció en la madrugada de este domingo en el campamento Batidero, ubicado dentro del área de influencia del proyecto minero Vicuña, donde actualmente se ejecutan tareas vinculadas a la construcción del Corredor Norte.

Fuentes vinculadas al emprendimiento confirmaron la noticia, aunque hasta el momento no se han brindado precisiones sobre la identidad del trabajador ni las funciones que desempeñaba en el lugar.

Según trascendió, el operario perdió la vida mientras descansaba, en un hecho que no estaría relacionado con accidentes laborales ni con tareas en curso dentro del campamento. Las autoridades no han informado oficialmente las causas del deceso, que permanecen bajo investigación.

Desde la empresa UTE Semisa Terusi —integrada por Terusi Construcciones S.A. y Semisa Infraestructura S.A.— no emitieron aún un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

El campamento Batidero forma parte de la infraestructura de apoyo al proyecto minero Vicuña, uno de los emprendimientos más importantes en la provincia de San Juan. En la actualidad, allí se desarrollan tareas vinculadas a la construcción del Corredor Norte, una obra clave para el desarrollo logístico de la zona.