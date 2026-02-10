El Servicio Penitenciario de San Juan avanzará este año en la implementación de inhibidores de señal para impedir el uso de teléfonos celulares dentro de la cárcel, junto con la incorporación progresiva de sistemas de monitoreo con inteligencia artificial (IA). Así lo confirmó el director del Penal, Carlos Suárez, en Radio Sarmiento al brindar precisiones sobre los proyectos tecnológicos que se encuentran en etapa de análisis y evaluación.

Según explicó el funcionario, el objetivo central es reforzar los niveles de seguridad interna y evitar maniobras delictivas como extorsiones, amenazas o la coordinación de hechos criminales desde el interior del establecimiento. “Estamos en el proceso hoy de esta propuesta y en el análisis de distintos proveedores para ver cuál es el equipo más aceptable y adecuado para llevar adelante este trabajo”, señaló Suárez.

Inhibidores sectorizados y sin impacto en barrios vecinos

El director detalló que los nuevos inhibidores permitirán un bloqueo selectivo de la señal, focalizado en sectores específicos del penal. “Hoy, específicamente, como ha avanzado la tecnología, no generaría inconvenientes en las zonas aledañas. Se podría identificar el sector o el pabellón que se quiera bloquear para impedir cualquier movimiento con teléfonos”, indicó.

A diferencia de experiencias anteriores que generaron conflictos con vecinos, los dispositivos no afectarían el entorno urbano. “Esto sería ya directamente en todo el circuito interno del penal, sin perjudicar a los barrios”, remarcó.

Las primeras pruebas piloto podrían comenzar durante el primer semestre del año. “No puedo dar una fecha precisa, pero queremos ver si podemos ir avanzando por lo menos en este primer semestre”, afirmó.

Comunicación controlada y red telefónica interna

En paralelo a la instalación de inhibidores, el Servicio Penitenciario trabaja en un proyecto para modernizar el sistema de comunicación de los internos. La iniciativa prevé reemplazar los celulares corporativos por una red telefónica interna fija y controlada.

“El objetivo principal es garantizar una comunicación segura, controlada y registrada, evitando cualquier tipo de uso indebido, llamadas no autorizadas o situaciones de extorsión”, explicó Suárez. Cada pabellón contaría con un teléfono fijo, con horarios y tiempos estipulados, bajo supervisión del personal penitenciario. “No todos los internos van a poder llamar todos los días; se va a organizar por turnos para garantizar equidad”, agregó.

Cámaras con inteligencia artificial y monitoreo ampliado

Otra de las líneas de trabajo es la incorporación de cámaras con sistemas de inteligencia artificial para fortalecer el monitoreo interno. De acuerdo con el director, se trata de plataformas que permitirán identificar rostros, movimientos inusuales o la presencia de elementos prohibidos. “Es un sistema que se va a trabajar con cámaras cargadas en una plataforma que manejará el personal de monitoreo e informática”, explicó.

Entre las funciones previstas se incluyen la detección de objetos metálicos, la identificación de personas fuera de su sector asignado y el análisis de situaciones críticas. “No es 100% infalible, pero permite identificar patrones por altura, contextura, ubicación y desplazamientos”, sostuvo Suárez, al referirse a eventuales conflictos como motines o intentos de evasión.

Además, el Servicio Penitenciario busca ampliar la cantidad de cámaras y reforzar puntos estratégicos de seguridad. “Queremos ampliar el sistema de monitoreo porque es una herramienta que suma mucho a los niveles de seguridad, más allá del recurso humano”, subrayó.

Un proceso gradual de modernización

El director aclaró que todas estas medidas forman parte de un proceso progresivo. “No puedo asegurar que todo se vaya a dar este año, pero estamos trabajando permanentemente para ir modificando los sistemas de seguridad, porque la tecnología avanza y es fundamental para todos los servicios penitenciarios del país”, afirmó.

La implementación de inhibidores de señal y de herramientas basadas en inteligencia artificial se inscribe, según Suárez, en una estrategia integral para mejorar el control, reducir riesgos y fortalecer la seguridad dentro del sistema penitenciario provincial.