La pasión volvió a cruzar un límite que el fútbol argentino intenta dejar atrás. El hincha de Huracán que intentó agredir a Diego Herazo, jugador de San Lorenzo, en la previa del clásico disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, fue identificado y recibirá una durísima sanción.

Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el simpatizante del Globo será castigado con el derecho de admisión por 24 meses, lo que le impedirá ingresar a cualquier estadio del país durante ese período. La medida corresponde a la máxima pena administrativa vigente.

El violento episodio ocurrió antes del inicio del partido, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, cuando el hincha intentó golpear a Herazo en un momento de máxima tensión. Gracias al sistema de cámaras de monitoreo del estadio, el agresor fue rápidamente individualizado y se le labró un acta en el lugar.

Además de la sanción deportiva, el hombre fue acusado de infringir los artículos 119 y 120 del Código Contravencional, vinculados a la incitación al desorden. La situación no pasó a mayores por la intervención de otros espectadores, que lograron contenerlo y evitar que el ataque se concretara.

El clima enrarecido continuó con otro hecho repudiable: un simpatizante de Huracán escupió a José Devecchi, arquero suplente de San Lorenzo, cuando el plantel visitante se retiraba del campo antes del inicio del encuentro. El futbolista reaccionó con sorpresa y evitó cualquier confrontación, lo que permitió desactivar un nuevo foco de violencia.

El clásico terminó, pero el mensaje quedó claro. La violencia no tiene lugar en el fútbol, y esta sanción busca marcar un precedente para que la pasión no vuelva a transformarse en agresión.