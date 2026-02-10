Mientras el juego todavía no termina de aparecer, River y Boca decidieron mover fichas fuera de la cancha. En medio de un inicio irregular en el Torneo Apertura, los dos clubes más populares del país presentaron este martes sus camisetas alternativas, una tercera piel que busca renovar energías y reforzar identidad.

Con la misma marca deportiva, ambos lanzamientos marcaron caminos bien distintos. En La Boca, la inspiración estuvo en el barrio. El Xeneize dio a conocer una camiseta con predominio del blanco, atravesada por franjas horizontales azul y oro, en homenaje a las paredes, murales y la mística popular que rodea a la Bombonera.

La presentación tuvo nombres fuertes: Herrera, Paredes, Zeballos y Cavani fueron parte de la imagen oficial, reforzando el mensaje de pertenencia y sentido colectivo. Una camiseta que remite a la calle, al barrio y a la historia viva del club.

En Núñez, en cambio, el lanzamiento volvió a abrir el debate. River apostó nuevamente al violeta, un color que no es nuevo en su historia, pero que cada vez que aparece divide opiniones. Algunos lo celebran como símbolo de modernidad y ruptura; otros lo miran de reojo, aferrados a la tradición.

No hubo confirmación oficial, pero se espera que el Millonario la estrene ante Argentinos Juniors, el próximo jueves en La Paternal. Un escenario exigente para una camiseta que ya genera ruido antes de rodar la pelota.

En cuanto a los precios, ambos clubes manejan valores idénticos. La versión hincha cuesta $149.999, mientras que la versión jugador asciende a $219.999 (o $249.999 la manga larga). Las ediciones femenina y de niños se ubican en $139.999 y $109.999, respectivamente. El short vale $109.999 y las medias $21.999.

Con la tabla apretada y el rendimiento bajo la lupa, River y Boca apelan a la estética, la identidad y el marketing. Porque en el fútbol argentino, incluso cuando la pelota no entra, la camiseta siempre juega su partido.