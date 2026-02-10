La política de cirugías periféricas por parte del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, muestra un salto histórico si se observa la evolución completa del programa. En apenas dos años, la cantidad de intervenciones realizadas en hospitales departamentales pasó de 1.320 cirugías en 2023 a 4.963 al cierre de 2025. Esto representa un crecimiento acumulado del 276%, es decir, casi cuadruplicar el volumen inicial. El primer gran salto se dio entre 2023 y 2024, cuando las cirugías aumentaron un 135%, mientras que en el último año se registró un nuevo incremento del 60% sobre el nivel ya alcanzado en 2024, consolidando una expansión sostenida y progresiva del sistema en la periferia provincial.

Detrás de esos números está el fortalecimiento del programa que depende del Ministerio de Salud de San Juan y que coordina el doctor José Caif, director de Prestaciones Periféricas, quien en diálogo con DIARIO HUARPE, explicó que “tengo a cargo la coordinación de las cirugías periféricas que se realizan en todos los hospitales centralizados de la provincia”, y detalló que “en el 2023 realizamos 1.320 cirugías, en el 2024, que es cuando nosotros asumimos, se realizaron 3.100 cirugías y finalizando el 2025 llegamos a las 4.963”. Ese recorrido implica que, en solo un año, las intervenciones más que se duplicaron y luego siguieron en expansión.

Publicidad

Actualmente, el sistema cuenta con seis hospitales con quirófanos permanentes y otros dos donde se realizan operativos programados. “Nosotros contamos con seis hospitales que tienen quirófanos en forma permanente y dos hospitales en donde realizamos operativos”, señaló el funcionario.

Según explicó Caif, el salto cuantitativo no fue casual. “Fue una combinación de ambas donde aumentamos el recurso humano para poder aumentar la cantidad de cirugías y también brindamos a ese recurso humano mejor equipamiento y mejores medidas para que puedan operar no solamente más, sino que de manera más segura”, afirmó.

Publicidad

Las cirugías que se realizan son de mediana y baja complejidad y abarcan varias especialidades. “Se realizan cirugías de cirugía general, ginecología, traumatología, urología, también hay dermatología”, enumeró.

Laparoscopía en la periferia

Uno de los cambios más significativos fue la incorporación de tecnología que antes solo estaba disponible en hospitales centrales. “Instalamos cirugía laparoscópica en toda la periferia, que es algo que trae grandes ventajas para principalmente los pacientes”, remarcó Caif. Y explicó el impacto directo: “Antes, con la cirugía convencional, el paciente tenía una recuperación muy lenta y eso demandaba que perdiera muchos días de trabajo. Ahora la recuperación es mucho más rápida y puede reincorporarse a su vida habitual y laboral”.

Publicidad

Dónde se opera y cómo funciona

Las prácticas se realizan de manera habitual durante toda la semana en los hospitales de Sarmiento, Pocito, Caucete, Angaco, Albardón y Jáchal. Además, se desarrollan operativos en Valle Fértil y Barreal. En este último caso, el trabajo previo fue clave. “El Hospital de Valle Fértil no se operaba desde antes de la pandemia y el equipo tuvo que poner en funcionamiento toda la parte edilicia y de aparatología”, explicó.

Jáchal, además, es el único hospital periférico con cirugías de urgencia. “Ahí se cuenta con cirujanos y ginecólogos durante 24 horas, siete días a la semana y se implementó la maternidad en el Hospital San Roque”, indicó Caif.

Impacto en la vida cotidiana

Más allá de los números, el programa tiene un efecto directo en la vida de los pacientes. “Al poder llevar la cirugía más cerca del domicilio esto conlleva que el paciente no necesite trasladarse, y cuando se tiene que trasladar cambia toda la dinámica familiar”, sostuvo. La posibilidad de operarse en su propio departamento reduce costos, tiempos y ausencias laborales, y consolida una red sanitaria más equitativa en todo el territorio provincial.