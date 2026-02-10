El precio de la carne vacuna registró un nuevo aumento del 10% desde el inicio de la semana y consolida una suba que impacta de manera directa en el consumo interno. En la Feria de Capital, la escena se repite y confirma una realidad que golpea directo al bolsillo.

DIARIO HUARPE recorrió los puestos y dialogó con carniceros que, semana tras semana, deben explicar aumentos que no dan respiro. Joaquín Vargas, uno de los trabajadores del lugar, lo resumió sin rodeos: “La semana pasada aumentó dos veces, miércoles y viernes. Y esta semana volvió a subir”.

La venta de carne bajó en San Juan ante el aumento de precios.

Según explicó, el incremento se origina en el valor de la hacienda. “La piel en Córdoba hizo $5.000 y $5.100, y acá eso se refleja en unos $700 más por corte. Un bife que estaba a $15.000 ahora se va a $16.400”, detalló.

Y el temor persiste. “Se habla de otra suba para el fin de semana, de $300 o $500 más. Es bastante”, reconoció. En algunos cortes, el salto fue aún mayor: “La punta de espalda pasó de $19.000 a $20.000 y la tapa de asado de $14.500 a $15.500”.

Las carnicerías viven incertidumbre ante el aumento de precios.

A pesar de los aumentos, en la feria intentan sostener precios para no perder clientes. “La carne molida tratamos de mantenerla: $6.000 pesos la común y $12.000 la especial, pero ya venía de $5.000 y $11.000”, señaló Vargas.

La comparación con las carnicerías barriales también pesa. “Un kilo de blanda que acá sale $15.800, en el barrio está $18.500 o $19.000. Hay mucha diferencia”, explicó. Incluso el asado, emblema del fin de semana, ya se siente lejano: la costilla en oferta ronda los $12.000 pesos, mientras otros cortes superan los $20.000.

El resultado es claro: “La gente baja la cantidad. En vez de kilo y medio, lleva un kilo. O te pide por monto”, contó el carnicero. Enero fue “muy duro” y la expectativa no es alentadora.

Los carniceros están preocupados por el aumento seguido de los valores de la carne.

En la misma línea habló Pablo Prolongo, otro carnicero de la feria. “La semana pasada subió $500 o $600, y ahora $1.500 más por corte. Es muchísimo”, afirmó. Además, ya fueron advertidos de un nuevo aumento para el sábado.

“El consumo bajó mucho. Ya no te piden un kilo, te dicen ‘tengo tanto, dame lo que sea’”, relató. Frente a ese escenario, los clientes buscan alternativas: “Sale más la molida, el osobuco, y mucho cerdo. Un kilo de blanda de cerdo está $8.000 pesos, contra $17.000 del bife”.

Dos kilos de cerdo alcanzan para toda la familia. La carne vacuna, cada vez más, se convierte en un lujo. “Ojalá se estabilice, pero dicen que no. Si sube la economía, sube la carne”, lamentó Prolongo.

Mientras tanto, en San Juan, la mesa se achica, los cortes se reducen y el asado espera tiempos mejores. Ante esto, el panorama se manifiesta en incertidumbre en la Feria de Capital y en las carnicerías sanjuaninas.