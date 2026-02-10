El grito fue de guerra. La música épica acompañó cada imagen. Y la presentación no pasó desapercibida. Claudio Paul Spinelli, delantero argentino con pasado en San Martín, fue anunciado como nuevo refuerzo de Vasco da Gama con un video inspirado en He-Man, el mítico héroe de los años 80.

El club de Río de Janeiro oficializó así la llegada de su sexto refuerzo para la temporada 2026, confirmando que el atacante de 29 años firmó contrato hasta diciembre de 2028, tras arribar desde Independiente del Valle, de Ecuador, en condición de transferencia definitiva.

“Vasco da Gama ha asegurado el fichaje de Claudio Spinelli”, comunicó la institución del Gigante de la Colina, que acompañó el anuncio con un posteo en X, donde se lo ve al delantero con la camiseta cruzmaltina, marcando el inicio oficial de su nueva etapa.

Para San Juan, el nombre de Spinelli despierta recuerdos. El atacante dejó su huella en Concepción durante la temporada 2017/2018, cuando llegó como refuerzo de San Martín y aportó 13 goles clave, varios de ellos en momentos decisivos. Su entrega y potencia lo convirtieron en un jugador querido por el hincha verdinegro.

Desde aquellos años en el Hilario Sánchez hasta esta presentación de alto impacto en Brasil, la carrera de Spinelli siguió creciendo. Hoy, el fútbol le regala un nuevo desafío en uno de los clubes más populares del continente, con una bienvenida que mezcla nostalgia, épica y marketing moderno.