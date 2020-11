El Sindicato Médico amenaza con paro y movilización si no llegan a un acuerdo con Gobierno

Este viernes habrá una nueva audiencia entre el Sindicato Médico y el Gobierno provincial cuyos temas principales serán las negociaciones salariales y condiciones laborales en medio de la pandemia. En caso que no haya un acuerdo, el personal de Salud hará paro el 3 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día del Médico.

“Si no hay respuesta el viernes 27 de noviembre, última audiencia en conciliación obligatoria, hay paro y movilización el 3 de diciembre”, informó el Sindicato Médico en sus redes sociales.

Esta medida la tomarán debido a que consideran que el incremento que les otorgará Gobierno es "un plus, ya que no bonifica y no tiene efecto multiplicador en el salario de los trabajadores”, según dijo días atrás el titular del gremio, Daniel Sanna. Incluso, lo definen como “inaceptable”.

El incremento que les otorgará Gobierno será del 25% en el sueldo básico de todos los empleados que están combatiendo el coronavirus. La actualización estará vigente desde el presente mes hasta que dure la pandemia o hasta el 31 de octubre del año próximo