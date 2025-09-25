El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta amarilla por vientos fuertes que se presentarán en San Juan.

Según el organismo, el área será afectada por vientos que soplarán desde el norte y noreste. La velocidad de estos vientos se estima entre los 40 y 60 km/h, pero se anticipa que las ráfagas podrán superar los 80 km/h, especialmente en las zonas serranas.

La alerta indica que las ráfagas fuertes comenzarían a sentirse durante la tarde del jueves. Los departamentos de San Juan que se encuentran en riesgo por este fenómeno climático son: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.