El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, y el Teatro del Bicentenario de San Juan no lo dejará pasar en silencio. La institución cultural tiene preparada una serie de actividades conmemorativas que tiene como pieza central la obra Mujeres Argentinas, una producción propia que ya había sido estrenada en 2024 y que regresa al escenario principal con una fuerza renovada.

Silvana Moreno, directora del Teatro del Bicentenario, habló con DIARIO HUARPE y adelantó los detalles de una propuesta que va mucho más allá del espectáculo: es, en sus propias palabras, una obra que "pone en valor y reivindica el rol de la mujer en la historia argentina".

Un legado musical

Para entender la magnitud del proyecto, hay que remontarse a 1969. Ese año, el compositor tucumano Ariel Ramírez y el poeta e historiador riojano Félix Luna editaron por primera vez el disco Mujeres Argentinas, con la voz inconfundible de Mercedes Sosa. La obra se convirtió de inmediato en un hito: una sucesión de retratos líricos y musicales de mujeres que forjaron la identidad nacional desde los márgenes del relato oficial.

El trío ya había trabajado juntos en otro gran éxito de la música nacional: la Misa Criolla. Moreno lo recuerda con precisión: "Previo a ello, estas tres personas, estos tres artistas maravillosos argentinos habían trabajado en otro gran hito, otro gran éxito que es la Misa Criolla. Entonces, de alguna manera, en este nuevo trabajo conjunto de estas tres personalidades del arte y de la cultura argentina, ellos se plantean reivindicar el rol de la mujer en la historia argentina".

La apuesta coreográfica

La gran novedad de esta producción es la manera en que el equipo creativo decidió traducir aquella poética al lenguaje corporal. La dirección coreográfica estuvo a cargo de Alexis Mirenda y Jorge Vázquez, con la participación artística de Victoria Balanza, directora de danza del Teatro.

Moreno describe el concepto central de la puesta con entusiasmo: "La propuesta del equipo creativo tiene que ver con tomar toda esa poética que aparece en los textos, que aparece en las poesías de Félix Luna y en las composiciones de Ariel Ramírez, y llevarla a un plano donde la corporalidad, la fisicalidad toma una predominancia".

Lo que el público verá en escena es un elenco concertado de 24 bailarines atravesando las ocho instancias que propone la obra, cada una con su propio clima y su propia faceta del universo femenino que retrata el material original. "Vamos a encontrar un lenguaje de movimiento, un lenguaje de danza que va acompañado con raíces folclóricas, con una vinculación con la danza contemporánea y con nuevas maneras de habitar el espacio escénico", anticipó la directora.

Un paisaje onírico en el escenario

Más allá de la danza, la producción apuesta a una experiencia multisensorial. La escenografía no es estática: muta, se transforma. El equipo creativo —en el que también participan Tachi Saez en iluminación y Jorge Moreno en utilería y escenografía— tiene un objetivo claro. "Lo que van a hacer es transformar la escena en un paisaje onírico que de alguna manera va mutando", señaló Moreno.

A eso se suma la presencia de obras del reconocido artista plástico sanjuanino Carlos Gómez Centurión. La música en vivo estará a cargo de La Camerata, bajo la dirección del maestro Pablo Grosman, con arreglos originales de Enzo Pérez y las voces de Aimé y Melisa Quiroga.

La exigencia detrás del telón

Detrás de la belleza que verá el público hay meses de trabajo y una disciplina que Moreno no duda en subrayar. Los 24 bailarines del elenco concertado ensayan entre cinco y seis horas diarias, de lunes a sábados. "El requerimiento para los bailarines es muy alto. Porque lo que se busca es dinamismo, versatilidad, cambios de climas, trabajos en conjunto de unísonos o de composición en las escenas coreográficas que son realmente, además de ser muy bellos y muy emotivos y muy emocionantes, son complejos", explicó la directora.

Descuentos y funciones: todo lo que hay que saber

Mujeres Argentinas tendrá tres funciones en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario:

Sábado 25 de abril, a las 21 horas

Domingo 26 de abril, a las 20 horas

Sábado 2 de mayo, a las 21 horas

Las entradas están disponibles en la boletería del teatro —de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, los sábados de 9:30 a 14 y dos horas antes de cada función— y también a través de tuentrada.com. Los valores van desde los $10.000 hasta los $30.000, con un descuento especial del 20% utilizando el código promocional DANZA. Además, el teatro habilitó descuentos especiales para mujeres, en sintonía con la temática de la obra.