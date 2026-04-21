Un hombre de 48 años fue aprehendido tras intentar sustraer mercadería de un supermercado ubicado en Capital. El hecho ocurrió en el interior de un local de la cadena Vea Cencosud y quedó encuadrado como robo en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia.

El procedimiento se inició este 20 de abril, alrededor de las 13:21, en el comercio situado en calles 25 de Mayo y Jujuy. Personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia fue comisionado al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una aprehensión civil dentro del local.

Para pasar inadvertido por la línea de sensores el sujeto había dañado los códigos magnéticos.

Al arribar, los efectivos cabo Daniel Poblete, oficial ayudante Florencia Aballay y cabo primero Elías Chirioni entrevistaron al personal de seguridad del supermercado, quienes tenían demorado a un hombre. Según indicaron, el sujeto había traspasado la línea de cajas en actitud nerviosa e intentó retirarse sin abonar la mercadería.

Al ser abordado por los empleados del comercio, el sospechoso intentó darse a la fuga, lo que derivó en un forcejeo hasta lograr su retención. En ese contexto, se solicitó la presencia policial, que procedió a realizar un palpado de urgencia.

Durante la requisa, los uniformados encontraron entre las prendas del individuo distintos productos ocultos: un trozo de carne en el interior del pantalón, una pieza de queso mantecoso en el bolsillo de la campera y dos blísteres de máquinas de afeitar con ocho unidades cada uno, todos con los códigos de barras dañados.

Ante la evidencia, se procedió a la aprehensión formal del sujeto, identificado como Oscar Mauricio Pelayes, domiciliado en el barrio General Acha, en Concepción, Capital. El damnificado fue la firma Vea Cencosud, representada por Silvana Morales, de 55 años.

Tras lo sucedido, se mantuvo comunicación con el sistema acusatorio, haciéndose presente en el lugar el ayudante fiscal Germán Cuk, quien, una vez interiorizado de los hechos, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El caso quedó bajo investigación judicial, mientras se avanzan con las medidas correspondientes para determinar las responsabilidades en el intento de ilícito.