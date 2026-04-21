Traductores frente a la inteligencia artificial, el desafío de no quedar reemplazados resume la preocupación y el debate que atraviesa hoy a quienes ejercen el oficio, en un contexto donde las herramientas digitales avanzan con rapidez y modifican las formas tradicionales de trabajo. En el marco del Día de la Traducción, la experiencia de una profesional permite poner en perspectiva cómo se vive esta transformación y cuáles son los límites actuales de la automatización.

“La inteligencia artificial es una herramienta muy útil para hacer más eficientes y rápidos los procesos, pero la presencia humana tiene que estar siempre”, explicó a DIARIO HUARPE Carolina Santarossa, traductora de San Juan. En esa línea, agregó que “hay sutilezas del idioma y cuestiones culturales que no puede resolver por sí sola”, lo que mantiene vigente el rol del traductor más allá de la automatización.

Según detalló, el trabajo actual se redefine en muchos casos hacia la edición de textos generados por sistemas automáticos. “Hoy, el rol del traductor es más de edición de la traducción automática que puede dar la inteligencia artificial”, sostuvo, aunque aclaró que esto no implica una sustitución total.

Diferencias dentro de la profesión

Más allá del avance tecnológico, Santarossa remarcó que existen diferencias fundamentales dentro del campo. “El intérprete es quien realiza la traducción oral, mientras que la traducción está vinculada al trabajo escrito”, explicó. En ese sentido, señaló que la interpretación suele verse en conferencias o eventos internacionales, donde se traduce en tiempo real.

A su vez, distinguió entre traducción pública y otras especializaciones. “La traducción pública implica trabajar con documentos que tienen carácter legal o institucional y requieren firma y matrícula para ser válidos”, indicó. Este tipo de trabajo, afirmó, no puede prescindir de la intervención humana.

Áreas en transformación

La traducción técnico-científica, literaria y audiovisual es uno de los campos más impactados por la inteligencia artificial. “Esa es la traducción que más se está viendo afectada hoy”, señaló. Allí se incluyen tareas como la traducción de páginas web, textos de divulgación, libros, subtitulación y localización de contenidos.

Sobre este último punto, destacó la importancia de adaptar los textos según el contexto cultural. “No es lo mismo traducir para distintos países, porque cambian las particularidades del idioma”, explicó, en relación a las variantes del español y otros idiomas.

Desafíos y formación

En cuanto al futuro de la profesión, Santarossa planteó que el principal desafío es la adaptación. “El que no utilice la inteligencia artificial como aliado probablemente quede afuera”, advirtió. Por eso, consideró clave la capacitación constante en nuevas herramientas.

Respecto a la formación, señaló que estudiar traducción implica mucho más que aprender un idioma. “En el caso de la traducción pública, hay una fuerte carga de materias vinculadas al Derecho”, explicó, mientras que otras orientaciones requieren conocimientos específicos según el área.

Especialización y futuro

Finalmente, sostuvo que la especialización es un factor determinante. “Un idioma es muy amplio y es difícil abarcar todo, por eso es importante enfocarse en un área”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que conocer otros idiomas puede ser una ventaja en el mercado laboral.

En este escenario, la inteligencia artificial aparece como una herramienta que transforma, pero no reemplaza completamente. La clave, según la experiencia de Santarossa, estará en combinar el uso de la tecnología con el criterio humano para sostener la calidad en la traducción.

Santarossa también comparte contenidos vinculados a su actividad profesional y al aprendizaje de idiomas a través de su cuenta de Instagram, donde se la puede encontrar como carosantarossa.ingles.claro, un espacio en el que difunde recursos y experiencias relacionadas con la traducción.