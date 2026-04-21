Este lunes 20 quedó oficialmente inaugurado UPD – Unidos por el Desafío, un programa televisivo educativo de GRUPO HUARPE que premia el saber en equipo con el viaje de egresados a Bariloche para todo el curso ganador, a través de Travel Rock.

La apertura tuvo como protagonistas a la Escuela Secundaria José Manuel Estrada, de Rawson , el curso 5° 1°, representada por Nerea y Mateo junto a la profesora de Historia Mariela Alé, y a la Escuela Presidente Hipólito Yrigoyen, de Capital, también del 5° 1°, con Ángeles y Milton acompañados por la docente Johana Rey.

El primer movimiento fue para Estrada, que arrancó con una respuesta correcta en ciencia y marcó el ritmo inicial. Yrigoyen, en cambio, no logró sumar en su primera intervención en lengua.

Con el correr de las rondas, ambos equipos encontraron mayor precisión. Estrada acertó en historia al ubicar el origen de las primeras civilizaciones cerca de grandes ríos, mientras que Yrigoyen respondió correctamente en deportes al identificar el uso de oxígeno en la resistencia aeróbica. En la tercera ronda, ya con menos nervios, el equipo de Rawson sumó en arte, mientras que Capital falló en matemática.

El comodín, el empate y una definición ajustada

La segunda etapa introdujo el comodín, un recurso clave que permite elegir materia sin depender de la ruleta. En un primer momento, ninguno de los equipos lo utilizó. Hubo aciertos repartidos hasta que la estrategia empezó a pesar: Yrigoyen logró igualar el marcador al usar su comodín en lengua, mientras que Estrada no pudo capitalizar el suyo en geografía.

El cierre fue ajustado y con suspenso. Ambos equipos llegaron empatados a las últimas rondas, respondiendo correctamente en geografía e historia. Sin embargo, en la instancia final, Estrada volvió a acertar en lengua y tomó ventaja. Yrigoyen, con la presión de empatar o revertir el resultado, falló en geografía y dejó el camino libre para la victoria del equipo azul.

De esta manera, la Escuela José Manuel Estrada se convirtió en la primera ganadora del ciclo y avanzó a la siguiente fase rumbo a la gran final.

Por su parte, la Escuela Hipólito Yrigoyen tendrá una nueva oportunidad a través de desafíos en redes sociales, donde podrá sumar puntos y buscar una revancha.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes.